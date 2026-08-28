Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Οι νέες προδιαγραφές στους ελέγχους ΚΤΕΟ αυστηροποιούν το πλαίσιο για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα, επηρεάζοντας όχι μόνο τα παλαιότερα μοντέλα αλλά και αρκετά νεότερα αυτοκίνητα.

Η αυστηροποίηση των ελέγχων για τους ρύπους αποτελεί τα τελευταία χρόνια μία από τις βασικές κατευθύνσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τον καλύτερο έλεγχο των οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους.

Σε αυτό το πλαίσιο, αλλάζει σταδιακά και ο τρόπος με τον οποίο ελέγχονται τα οχήματα κατά τους τεχνικούς και λοιπούς απαραίτητους ελέγχους, με τις νέες απαιτήσεις να επηρεάζουν σημαντικά πλέον και diesel σχετικά νεότερης τεχνολογίας.

Μέχρι σήμερα, όταν γίνεται λόγος για περιορισμούς στα πετρελαιοκίνητα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στα παλαιότερα οχήματα, και ειδικότερα σε εκείνα που ανήκουν στις προδιαγραφές Euro 4 και παλαιότερες. Οι νέοι έλεγχοι, όμως, διευρύνουν σημαντικά το πεδίο, καθώς θα εξετάζεται για πρώτη φορά με πιο συγκεκριμένο τρόπο η πραγματική εκπομπή μικροσωματιδίων και στα diesel προδιαγραφών Euro 5, Euro 6 και Euro VI.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιουλίου 2027 προβλέπεται η εφαρμογή μέτρησης των εκπεμπόμενων μικροσωματιδίων κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο σε δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Ο ίδιος έλεγχος θα μπορεί να πραγματοποιείται και στο πλαίσιο έκδοσης Κάρτας Καυσαερίων, αλλά και κατά τη διάρκεια οδικών ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές.

Η νέα διαδικασία δεν καταργεί τη μέτρηση του συντελεστή θολερότητας «Κ», αλλά προσθέτει έναν ακόμη έλεγχο, ο οποίος αφορά τον αριθμό των μικροσωματιδίων που εκπέμπει το όχημα, με το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο έχει οριστεί στο 1.000.000 μικροσωματίδια ανά κυβικό εκατοστό.

Στην πράξη, αυτό που αλλάζει είναι πως ο συγκεκριμένος έλεγχος αναμένεται να καταστήσει πολύ πιο εύκολο τον εντοπισμό οχημάτων στα οποία το φίλτρο DPF δεν λειτουργεί σωστά ή έχει αφαιρεθεί.

Πρόκειται για μία σημαντική αλλαγή, καθώς ένα όχημα μπορεί να εμφανίζει αποδεκτή εικόνα σε έναν παραδοσιακό έλεγχο καυσαερίων, ενώ στην πραγματικότητα να εκπέμπει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες μικροσωματιδίων εξαιτίας προβληματικού ή τροποποιημένου συστήματος αντιρρύπανσης (σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα diesel οχήματα -μεταξύ των οποίων και ταξί- που κυκλοφορούν χωρίς φίλτρο DPF είναι αρκετές χιλιάδες).

Συγκεκριμένα, στο πεδίο εφαρμογής του περιλαμβάνονται πετρελαιοκίνητα οχήματα προδιαγραφών Euro 5 και Euro 6 με πρώτη ταξινόμηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, καθώς και οχήματα κατηγορίας Euro VI με πρώτη ταξινόμηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2014.

Μάλιστα, το χρονικό περιθώριο που έχει δοθεί μέχρι την έναρξη της εφαρμογής των νέων ελέγχων είναι σχετικά μικρό, αφού από την 1η Ιουλίου 2027, δηλαδή σε λιγότερο από ένα χρόνο, η μέτρηση των μικροσωματιδίων θα ενταχθεί πλήρως στη διαδικασία των ελέγχων, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι γνωρίζουν πως το όχημά τους αντιμετωπίζει πρόβλημα με το DPF θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν εγκαίρως.

Σημειώνεται δε πως η αντικατάσταση ενός φίλτρου DPF ή η επανατοποθέτησή του σε ένα όχημα από το οποίο έχει αφαιρεθεί μπορεί να ξεπεράσει σε κόστος τα 2.000 ευρώ.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως για ένα παλαιότερο αυτοκίνητο με υψηλή χιλιομετρική απόδοση, ένα τέτοιο ποσό μπορεί να οδηγήσει αρκετούς ιδιοκτήτες στην απόφαση να μην προχωρήσουν στην επισκευή, αλλά να αποσύρουν σταδιακά το όχημά τους από την κυκλοφορία.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το ζήτημα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη και οι έλεγχοι των οχημάτων πραγματοποιούνται συχνότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο, με αποτέλεσμα ένα diesel που δεν πληροί τις απαιτήσεις και παρουσιάζει αυξημένες εκπομπές μικροσωματιδίων να αντιμετωπίζει μεγαλύτερο κίνδυνο να εντοπιστεί σε έλεγχο.

Τέλος, να πούμε πως γενικότερα τα οχήματα που δεν πληρούν τους τεχνικούς ελέγχους δεν έχουν και πολλές επιλογές, αφού υπενθυμίζεται πως σε αρκετά διόδια της χώρας έχουν τοποθετηθεί κάμερες που μπορούν να εντοπίζουν οχήματα που δεν διαθέτουν ισχύον τεχνικό έλεγχο, με τους ιδιοκτήτες τους να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικά πρόστιμα.

carandmotor.gr