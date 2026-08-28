Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σημαντική ποσότητα αδασμοαφορολόγητων καπνικών προϊόντων εντοπίστηκε σε υποστατικό 47χρονου στην Πάφο, έπειτα από έρευνα της Αστυνομίας σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν τα ακόλουθα:

25 κούτες που περιέχουν 200 τσιγάρα η κάθε μία

2 κιλά και 650 γραμμάρια καπνού για χειροποίητα τσιγάρα

3 κιλά και 250 γραμμάρια καπνού για ναργιλέ

3 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων

Από έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι όλα τα πιο πάνω καπνικά προϊόντα ήταν αδασμοαφορολόγητα. Ο 47χρονος ιδιοκτήτης του υποστατικού συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ εναντίον του εκδόθηκε εξώδικο πρόστιμο από τους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, το οποίο εξόφλησε την ίδια ημέρα και αφέθηκε ελεύθερος.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς συνεχίζει τις εξετάσεις.