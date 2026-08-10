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Καπνικά προϊόντα και μεγάλα χρηματικά ποσά εντοπίστηκαν στην κατοχή 34χρονου και κατασχέθηκαν μετά από έρευνα της Αστυνομίας. Ο 34χρονος συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Γύρω στις 11.50μ.μ. χθες, μέλη της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ.) ανέκοψαν, για έλεγχο όχημα που κινείτο σε δρόμο της Αγίας Νάπας με οδηγό τον 34χρονο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στο όχημα και στην κατοχή του οδηγού χρηματικά ποσά ύψους €21.760 και €3.795 αντίστοιχα.

Από περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι στο όχημα υπήρχαν καπνικά προϊόντα χωρίς τη σήμανση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, στον χώρο αποσκευών εντοπίστηκαν 30 πακέτα καπνού διαφόρων μαρκών.

Ο 34χρονος συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα της παράνομης κατοχής περιουσίας και της παράνομης κατοχής καπνικών προϊόντων και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.