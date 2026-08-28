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Φθινοπωρινό αναμένεται το αυριανό Σάββατο, καθώς ο υδράργυρος κάνει βουτιά 10 βαθμών, ενώ σε ισχύ θα βρίσκεται και πορτοκαλί προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά, ανέφερε στο philenews ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, Ιάσωνας Χριστοδούλου, επισημαίνοντας ότι την περιοχή μας επηρεάζει εποχική χαμηλή πίεση και διαταραχή από τα βόρεια.

Η πορτοκαλί προειδοποίηση αναφέρεται σε ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν κατά τόπους το νησί. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 10:00 μέχρι τις 19:00, δηλαδή για 7 ώρες.

Η ένταση της βροχής προβλέπεται να κυμανθεί από 55 χιλιοστά έως 70 χιλιοστά, ενώ δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. «Η προειδοποίηση αναβαθμίζεται στο πορτοκάλι επίπεδο, καθώς η ποσότητα νερού αναμένεται πέραν των 55 χιλιοστών».

Οι άνεμοι κατά τη διάρκεια καταιγίδας, συνεχίζει η προειδοποίηση, είναι δυνατόν να μεταβάλλονται και να ενισχύονται παροδικά με ισχυρότερες ριπές.

Τα εν λόγω φαινόμενα, αναφέρει ο κ. Χριστοδούλου θα διαρκέσουν μόλις μία μέρα. «Από την Κυριακή ο καιρός θα είναι και πάλι αίθριος. Επιπλέον η θερμοκρασία, η οποία θα πέσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, θα ανεβαίνει σταδιακά, ώστε μέχρι την ερχόμενη Τρίτη να φτάσει στα κανονικά για την εποχή, γύρω στους 38».

Αναλυτικά στην πρόγνωση του καιρού αναφέρεται ότι αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Κάποιες καταιγίδες θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από χαλάζι και ριπαίους ανέμους, οι οποίοι δεν αποκαλείται τοπικά να φτάνουν στα 5 μποφόρ. Σε καταιγίδα οι άνεμοι δυνατό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό και στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή, παραμένοντας όμως πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, τουλάχιστον στα ορεινά και στο εσωτερικό. Μέχρι την Τρίτη η θερμοκρασία αναμένεται να επανέλθει γενικά γύρω στις μέσες τιμές για την εποχή.