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Στην πρώτη ομιλία του Κέβιν Γουόρς ως επικεφαλής της Federal Reserve στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο του Jackson Hole στρέφεται την Παρασκευή η προσοχή των διεθνών αγορών, με τους επενδυτές να αναζητούν σαφέστερες ενδείξεις για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων και, κυρίως, για το πώς σκοπεύει η Fed να αντιμετωπίσει τον επίμονο πληθωρισμό.

Το φετινό συμπόσιο έχει ως επίσημο θέμα τη χρηματοοικονομική καινοτομία και τις επιπτώσεις της στις πληρωμές και την οικονομική πολιτική. Ωστόσο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη νομισματική πολιτική, καθώς το Jackson Hole έχει παραδοσιακά χρησιμοποιηθεί από τους επικεφαλής της Fed για την αποστολή σημαντικών μηνυμάτων προς τις αγορές.

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Η περίπτωση του Γουόρς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς από την ανάληψη της προεδρίας της Fed τον Μάιο έχει επιλέξει να περιορίσει το λεγόμενο forward guidance, αποφεύγοντας να προϊδεάζει συστηματικά τις αγορές για τις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας.

Παράλληλα, έχει δημιουργήσει πέντε ομάδες εργασίας για την επανεξέταση βασικών λειτουργιών της Fed, από τον τρόπο αξιολόγησης του πληθωρισμού και τη διαχείριση του ισολογισμού μέχρι τα οικονομικά δεδομένα, την τεχνολογία και την επικοινωνιακή πολιτική της τράπεζας.

Το μεγάλο ερώτημα για τον πληθωρισμό

Οι αγορές περιμένουν κυρίως να διαπιστώσουν πόσο αποφασισμένος είναι ο Γουόρς να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων εάν ο πληθωρισμός παραμείνει αισθητά πάνω από τον στόχο του 2%.

Τα τελευταία στοιχεία έχουν ενισχύσει τις σχετικές ανησυχίες. Ο πληθωρισμός βάσει του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), του δείκτη που παρακολουθεί στενά η Fed, διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 3,7% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, αρκετοί αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας έχουν το τελευταίο διάστημα αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής.

Η Fed διατήρησε τον Ιούλιο το βασικό της επιτόκιο στο εύρος 3,50%-3,75%, ωστόσο τα πρακτικά της συνεδρίασης έδειξαν ότι αρκετοί αξιωματούχοι θεωρούν πιθανή μία αύξηση εάν ο πληθωρισμός δεν υποχωρήσει.

Οι αγορές αποτιμούν αυτή τη στιγμή περίπου 35% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, ενώ μια αύξηση μέχρι τον Δεκέμβριο θεωρείται πλήρως προεξοφλημένη.

Στο επίκεντρο και τα αμερικανικά ομόλογα

Πρόσθετη πίεση δημιουργεί η πορεία των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις επαναγορές μακροπρόθεσμων τίτλων, διπλασιάζοντας το ποσό ανά πράξη από περίπου 2 δισ. σε τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια από τις 9 Σεπτεμβρίου.

Η παρέμβαση έχει περιπλέξει το σκηνικό για τη Fed, καθώς το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να περιορίσει τις πιέσεις στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις την ώρα που η κεντρική τράπεζα καλείται να πείσει ότι παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της σταθερότητας των τιμών.

Οι αγορές θέλουν ξεκάθαρη κατεύθυνση

Το βασικό ζητούμενο, επομένως, δεν είναι μόνο αν ο Γουόρς θα υιοθετήσει πιο αυστηρό ή πιο ήπιο τόνο, αλλά αν θα εξηγήσει με μεγαλύτερη σαφήνεια ποιες οικονομικές συνθήκες θα οδηγήσουν τη Fed σε αύξηση ή μείωση των επιτοκίων.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ένα σαφές μήνυμα πως η Fed είναι έτοιμη να αυξήσει ξανά τα επιτόκια εάν ο πληθωρισμός επιμείνει θα μπορούσε να καθησυχάσει μέρος της αγοράς ομολόγων. Αντίθετα, μια ομιλία χωρίς συγκεκριμένες αναφορές στη νομισματική πολιτική ενδέχεται να ερμηνευθεί ως περισσότερο «ήπια».

Σε ένα τέτοιο σενάριο, ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου θα μπορούσε να κινηθεί προς το 5,5% ή και υψηλότερα.

Η εμφάνιση του Γουόρς στο Jackson Hole αποτελεί έτσι το σημαντικότερο μέχρι σήμερα τεστ της επικοινωνιακής του στρατηγικής, με τις αγορές να αναζητούν ένα καθαρότερο στίγμα για το πώς η νέα ηγεσία της Fed σκοπεύει να ισορροπήσει ανάμεσα στον επίμονο πληθωρισμό, τα υψηλά επιτόκια και τις αυξανόμενες πιέσεις στην αγορά ομολόγων.