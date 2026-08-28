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Ξεπέρασε, ευτυχώς, τον κίνδυνο ο 48χρονος που νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λευκωσίας, έπειτα από σοβαρό θαλάσσιο ατύχημα το Σάββατο 15 Αυγούστου στην περιοχή Περνέρα στο Παραλίμνι. Σύμφωνα με ενημέρωση του philenews από την Αστυνομία o 48χρονος νοσηλεύεται, πλέον, σε σταθερή κατάσταση στο νευροχειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου Λευκωσίας. Σ’ ό, τι αφορά στην 7χρονη κόρη του, που είχε τραυματιστεί στο κεφάλι και νοσηλευόταν στο Μακάρειο Νοσοκομείο έλαβε εξιτήριο πριν από λίγα εικοσιτετράωρα.

Υπενθυμίζεται πως το ατύχημα συνέβη, σύμφωνα με την Αστυνομία, όταν θαλάσσιο σκάφος τύπου τζετ σκι το οποίο οδηγούσε 17χρονη με συνεπιβάτιδα 18χρονη και οι δύο Ελληνοκύπριες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με ρυμουλκούμενο φουσκωτό, τύπου καναπέ. Στο φουσκωτό επέβαιναν πέντε Ελληνοκύπριοι, μέλη της ίδιας οικογένειας, δύο άνδρες ηλικίας 48 και 43 ετών και τρία ανήλικα παιδιά 13, 11 και 7 ετών. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά ο 48χρονος και η 7χρονη κόρη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία Αμμοχώστου η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται και υπολείπεται ακόμη αρκετό ανακριτικό έργο, μετά το πέρας του οποίου θ’ αποφασιστεί εάν θα διωχθούν ποινικά κάποια άτομα. Έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις από τα εμπλεκόμενα άτομα, ενώ σε αυτό το στάδιο στο μικροσκόπιο βρίσκεται η ταχύτητα που ανέπτυξαν τα δύο σκάφη, καθώς και η μηχανική τους κατάσταση. Στις έρευνες της Αστυνομίας συνδράμει και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ως η αρμόδια Αρχή αδειοδότησης ταχύπλοων σκαφών και της διαδικασίας χορήγησης άδειας χειριστή.

Σημειώνεται πως το τζετ σκι οδηγείτο, χωρίς σχετική άδεια, από την 17χρονη, ενώ φαίνεται πως αρχικά είχε ενοικιαστεί στην 18χρονη.