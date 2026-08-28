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Άφαντος παραμένει ο 35χρονος AHMED AL ZOUEID από τη Συρία, τον οποίο αναζητά η Αστυνομία για υπόθεση απόπειρας φόνου στη Λευκωσία.

Σερ σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι δίδεται εκ νέου στη δημοσιότητα η φωτογραφία του AHMED AL ZOUEID, 35 ετών από τη Συρία, ο οποίος καταζητείται για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε στις 27/06/2026 στην επαρχία Λευκωσίας, καθώς και άλλων σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.