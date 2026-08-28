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Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Σεπτέμβριο το μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, Μάρτινς Κάζακς, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη παραμένουν αυξημένες και οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα.

Ο Κάζακς προειδοποίησε ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί να επιτρέψει στον αυξημένο πληθωρισμό να παγιωθεί στην οικονομία, επισημαίνοντας ότι μία από τις επιλογές που διαθέτει για να περιορίσει τις πιέσεις στις τιμές είναι η περαιτέρω αύξηση του κόστους δανεισμού.

Μιλώντας στη λετονική τηλεόραση TV3, το μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ σημείωσε ότι η εικόνα θα αξιολογηθεί εκ νέου τον επόμενο μήνα, χαρακτηρίζοντας ωστόσο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, «σημαντική πιθανότητα» μια νέα αύξηση των επιτοκίων.

Η ΕΚΤ είχε προχωρήσει τον Ιούνιο σε αύξηση των τριών βασικών επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, ανεβάζοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25%, το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,40% και το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης στο 2,65%. Τον Ιούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο επέλεξε να τα διατηρήσει αμετάβλητα.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχουν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό, αλλά και οι επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ. Η κεντρική τράπεζα έχει ξεκαθαρίσει ότι θα συνεχίσει να αποφασίζει σε κάθε συνεδρίαση με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα, χωρίς να προδεσμεύεται για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Οι πιέσεις εντείνονται καθώς ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 2,9% τον Ιούλιο, απομακρυνόμενος περαιτέρω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της ΕΚΤ. Τα στοιχεία για τον Αύγουστο, τα οποία αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, θα αποτελέσουν ένα από τα βασικά δεδομένα που θα εξεταστούν πριν από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με εκτίμηση της Morgan Stanley που επικαλείται το Bloomberg, ο γενικός πληθωρισμός ενδέχεται να επιταχυνθεί στο 3,3% τον Αύγουστο, που θα αποτελούσε το υψηλότερο επίπεδο από το 2023. Εφόσον η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί, θα ενισχυθούν οι πιέσεις για νέα σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Στο επίκεντρο παραμένουν ιδιαίτερα οι τιμές της ενέργειας. Η ΕΚΤ έχει επισημάνει ότι το ενεργειακό σοκ που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει τους κινδύνους για τον πληθωρισμό και ότι η πλήρης επίδρασή του στις τιμές δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί.

Ήδη από τον Ιούνιο, όταν αποφασίστηκε η αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, η ΕΚΤ είχε αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της, εκτιμώντας ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3% το 2026, στο 2,3% το 2027 και θα επιστρέψει στο 2% το 2028.