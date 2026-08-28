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Σε επίπεδα-ρεκόρ έφθασε το κόστος για την εξασφάλιση προτεραιότητας στη Διώρυγα του Παναμά, με πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (LPG) να καταβάλλει 5,3 εκατ. δολάρια προκειμένου να περάσει χωρίς πολυήμερη αναμονή από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα σε δημοπρασία για θέση προτεραιότητας, όπως επιβεβαίωσε η αναπληρώτρια διαχειρίστρια της Διώρυγας, Ίλια Εσπίνο ντε Μαρότα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η νοτιοκορεατική SK Gas συμφώνησε να πληρώσει τα 5,3 εκατ. δολάρια ώστε το πλοίο G. Spirit να διασχίσει κατά προτεραιότητα τη Διώρυγα την 1η Σεπτεμβρίου. Το ποσό προέκυψε μέσω δημοπρασίας και αφορά την εξασφάλιση της θέσης προτεραιότητας.

Η πρωτοφανής τιμή καταγράφεται ενώ η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά ετοιμάζεται να περιορίσει τις ημερήσιες διελεύσεις εξαιτίας των επιπτώσεων του El Niño στα αποθέματα νερού.

Η λειτουργία της Διώρυγας εξαρτάται από τα νερά που συγκεντρώνονται στις τεχνητές λίμνες Γατούν και Αλαχουέλα, η στάθμη των οποίων έχει υποχωρήσει. Η εξέλιξη αναγκάζει τις αρχές να μειώσουν σταδιακά τον αριθμό των πλοίων που μπορούν να χρησιμοποιούν καθημερινά τη θαλάσσια οδό.

Ειδικότερα, από τις 3 Σεπτεμβρίου οι ημερήσιες διελεύσεις πρόκειται να μειωθούν από 36 σε 34, ενώ από τις 15 Σεπτεμβρίου θα περιοριστούν περαιτέρω στις 32.

Η αυξανόμενη πίεση για διαθέσιμες θέσεις έχει οδηγήσει σε μεγάλη άνοδο των ποσών που προσφέρουν οι ναυτιλιακές εταιρείες. Περίπου εννέα στις δέκα διελεύσεις πραγματοποιούνται μέσω προγραμματισμένης κράτησης, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις που απομένουν, καθώς και όσες προκύπτουν λόγω αλλαγών της τελευταίας στιγμής, μπορούν να διατεθούν μέσω δημοπρασίας.

Όπως εξήγησε η Εσπίνο ντε Μαρότα, η Αρχή καθορίζει μία κατώτατη τιμή και από εκεί και πέρα οι ενδιαφερόμενες εταιρείες ανεβάζουν τις προσφορές τους ανάλογα με το πόσο επείγουσα είναι η ανάγκη τους να περάσουν από τη Διώρυγα.

Η διαφορά σε σχέση με λίγους μήνες νωρίτερα είναι εντυπωσιακή. Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής της Διώρυγας, μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Φεβρουαρίου 2026, η μέση τιμή στις σχετικές δημοπρασίες βρισκόταν γύρω στις 55.000 δολάρια. Τώρα, οι πλέον περιζήτητες θέσεις φθάνουν σε ποσά πολλών εκατομμυρίων.

Ήδη τον Απρίλιο είχε καταγραφεί προσφορά ύψους περίπου 4 εκατ. δολαρίων, καθώς πλοίο επιδίωκε να μεταφέρει γρήγορα υδρογονάνθρακες εν μέσω της αυξημένης ζήτησης που είχε προκαλέσει ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ.

Η Διώρυγα του Παναμά, μήκους περίπου 80 χιλιομέτρων, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες στον κόσμο, καθώς μέσω αυτής διακινείται περίπου το 5% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.