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Ο Πίτερ Κάλεν, γνωστός για τη φωνή του στον Όπτιμους Πράιμ στην ταινία «Transformers», έφυγε από τη ζωή. Συγκεκριμένα, ο ατζέντης του θρυλικού ηθοποιού φωνής ανέφερε στο TMZ: «Ο Πίτερ πέθανε την Τετάρτη στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Η αιτία θανάτου είναι ασαφής».

Η οικογένεια του Πίτερ ανέφερε στο TMZ:

«Ο Πίτερ Κάλεν απεβίωσε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια – και φυλαγμένος στις καρδιές των πολλών φίλων του και των αμέτρητων θαυμαστών του παγκοσμίως. Η οικογένειά του σας ζητά να τιμήσετε την αξιοσημείωτη κληρονομιά του υπηρετώντας τις κοινότητές σας και καθοδηγώντας τους άλλους με συμπόνια, ακεραιότητα και αφοσίωση και να θυμάστε πάντα ‘να είστε αρκετά δυνατοί για να είστε ευγενικοί’».

Ο Πίτερ χάρισε τη φωνή του στον Όπτιμους Πράιμ, τον αρχηγό των Ότομποτ, στην αρχική τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων “Transformers” της δεκαετίας του 1980… και επέστρεψε στον ρόλο της στη σειρά ταινιών με τον Μάικλ Μπέι .

Στην πρώτη ταινία “Transformers”, ο Peter εκφωνεί μια εμβληματική ομιλία ως Optimus Prime στην τελευταία σκηνή.

Ο Πίτερ είναι επίσης γνωστός για τη φωνή του στον Predator στην ταινία “Predator” του 1987.

Ήταν ο Ιγίορ στο «Γουίνι το Αρκουδάκι» και ο Μοντερέι Τζακ στο «Chip ‘n Dale Rescue Rangers», καθώς και ο Καρ στο «Knight Rider»… και πολλά άλλα.

Ο Πίτερ ήταν μάλιστα η φωνή του Μάριο στην αρχική σειρά κινουμένων σχεδίων “Donkey Kong” τη δεκαετία του 1980.

Ήταν 85 ετών.

cnn.gr