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Ως οι μικρότερες από κάθε προηγούμενη χρονιά χαρακτηρίζονται από τους αρμόδιους της επαρχίας Πάφου οι απώλειες νερού από το σύστημα ύδρευσης της πόλης και χαμηλής περιοχής Πάφου την φετινή χρονιά. Το γεγονός αυτό, επισημαίνουν, δεν είναι άσχετο με την συντονισμένη προσπάθεια που ξεκίνησε στις αρχές της θερινής περιόδου για την αντιμετώπιση των σοβαρών απωλειών που καταγράφονται κάθε χρόνο στο σύστημα, προκειμένου η λειψυδρία που ταλαιπωρεί την Πάφο να μην έχει σοβαρές συνέπειες φέτος στην υδροδότηση της.

Η προσπάθεια αυτή, αναφέρουν αρμόδιοι του ΕΟΑ Πάφου και του Δήμου Πάφου, αποτυπώνεται μέχρι σήμερα στα επίσημα δεδομένα, αφού τους μήνες αυτούς αποφεύχθηκε κάθε σοβαρή βλάβη ή διαρροή στο σύστημα, μετά την εντατικοποίηση των ελέγχων. Οι προσπάθειες συνεχίζονται με την ίδια προσήλωση, τόνισαν, ώστε να εισέλθουμε αν είναι δυνατό στην περίοδο των βροχοπτώσεων με την μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση και διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων.

ΕΟΑ, Δήμος Πάφου, αλλά και η Τροχαία Πάφου, που εμπλέκεται στην προσπάθεια, έχουν θέσει ως ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας την μείωση των απωλειών νερού από το σύστημα ύδρευσης της Πάφου, προκειμένου να αποφευχθεί ένα ακόμη καλοκαίρι με οριακές καταστάσεις όσον αφορά στην ύδρευση.

Με την κοινή απόφαση Δημαρχεύοντος Πάφου, Άγγελου Ονησιφόρου και προέδρου ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, έχει δημιουργηθεί από τον Ιούνιο κοινό πρωτόκολλο ενεργειών για την ταχεία ενημέρωση, αδειοδότηση και εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών, για την συντόμευση των διαδικασιών που απαιτούνται για επεμβάσεις σε οδικά δίκτυα και δημόσιους χώρους, ώστε να μειώνεται ο χρόνος απώλειας νερού, καθώς και στην άμεση ανταπόκριση των συνεργείων του ΕΟΑ Πάφου σε περιπτώσεις διαρροών ή βλαβών, με παράλληλη διευκόλυνση της κυκλοφορίας από την Τροχαία Πάφου όπου απαιτείται.

Οι δύο φορείς της πόλης έχουν επίσης θέσει σε εφαρμογή κοινό σχέδιο παρακολούθησης και ελέγχου των απωλειών νερού στο δίκτυο, ενώ προωθείται η αντικατάσταση του πόσιμου νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση δημοτικών χώρων πρασίνου με νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως γεωτρήσεις, ανακυκλωμένο νερό και άλλες κατάλληλες πηγές άρδευσης και η αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των συστημάτων άρδευσης του Δήμου Πάφου με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης νερού και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Άγγελος Ονησιφόρου και Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης συνεχίζουν σε τακτική βάση σε αξιολόγηση των μέτρων και επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν, με ορατό μέχρι στιγμής αποτέλεσμα την δραστική μείωση των προβλημάτων και των απωλειών του πολύτιμου υγρού από το υδατικό σύστημα που υδροδοτεί την πόλη και την περιαστική περιοχή.