Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο Δήμος Πάφου έχει ήδη τοποθετήσει μέχρι σήμερα 55 κάμερες σε δημόσιους χώρους για αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και βανδαλισμών περιουσίας, όπως ανέφερε ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, στην σημερινή ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου για να εξετασθεί η λήψη συγκεκριμένων μέτρων αντιμετώπισης των συχνών πλέον φαινομένων βανδαλισμών σε δημόσιους χώρους της πόλης.

Στη σύσκεψη, υπό τον Δημαρχεύοντα Πάφου, Άγγελο Ονησιφόρου, παρέστησαν οι Δήμαρχοι Ακάμα και Πόλης Χρυσοχούς, Μαρίνος Λάμπρου και Γιώτης Παπαχριστοφή, ο Αντιδήμαρχος Ιεροκηπίας, Ανδρέας Σιήκκης, εκπρόσωποι του ΕΟΑ Πάφου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου και υπηρεσιακοί παράγοντες αρμοδίων τμημάτων.

Ο κ. Ονησιφόρου ανακοίνωσε ότι υπάρχει ήδη από τα αρμόδια κρατικά τμήματα η προέγκριση τοποθέτησης άλλων 60 καμερών σε δημόσιους χώρους μετά την τοποθέτηση των κατάλληλων υποδομών από τον Δήμο για την αυτόνομη λειτουργία τους. Ζητήθηκε όπως είπε ειδικότερα, να τοποθετηθούν οι πάσσαλοι στους οποίυς θα μπουν οι κάμερες, να τοποθετηθούν φωτοβολταικά συστήματα σε αυτούς ώστε να λειτουργούν χωρίς την ανάγκη ηλεκτρικών παροχών και να τοποθετηθούν στις κάμερες κάρτες που να μπορούν να εγγράφουν οπτικό υλικό 20-30 ημερών.

Τόνισε δε, ότι είναι πλέον σημαντικό να χαράξουν όλες οι αρχές της ευρύτερης περιοχής μια κοινή γραμμή για το θέμα ώστε να είναι αποτελεσματική η προστασία δημοσίων περιουσιών και η αντιμετώπιση αντικοινωνικών ενεργειών. Στα πλαίσια αυτά, είπε ο Δημαρχεύων, θα υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο φύλαξης του οπτικού υλικού και επιθεώρησης του με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών αρχών και της Αστυνομίας, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή χρήση των όσων καταγράφησαν.

Στόχος μας δεν είναι να γίνουν οι Δήμοι της επαρχίας Πάφου «big brother», αλλά να προστατεύουν τις περιουσίες τους, κατέληξε.

Οι Δήμαρχοι Ακάμα και Πόλης Χρυσοχούς, Μαρίνος Λάμπρου και Γιώτης Παπαχριστοφή, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Ιεροκηπίας, Ανδρέας Σιήκκης, συμφώνησαν στην κοινή προώθηση των μέτρων που έθεσε στο τραπέζι ο Δημαρχεύων Πάφου και τον εξουσιοδότησαν για επαφές με τα αρμόδια κρατικά τμήματα προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την τοποθέτηση και λειτουργία κυκλωμάτων παρακολούθησης σε δημόσιους χώρους τους.