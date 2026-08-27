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Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 77χρονος μετά από οδική σύγκρουση που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Πάφο.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 6:30μ.μ., ο 77χρονος οδηγούσε το όχημα του στη Λεωφόρο Βασιλέως Στασιοίκου όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και αφού βγήκε εκτός δρόμου προσέκρουσε σε περιτοίχισμα οικίας και ακινητοποιήθηκε.

Ο 77χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως σοβαρή.



Ο Αστ. Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς συνεχίζει τις εξετάσεις