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Υπόθεση που αφορά τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και ληστείας, η οποία διαπράχθηκε χθες βράδυ στη Λεμεσό, διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, 41χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι γύρω στις 12:30 π.μ., ενώ κινείτο με ηλεκτρικό σκούτερ στη περιοχή του Μόλου στη Λεμεσό, δέχθηκε επίθεση από τέσσερα πρόσωπα, τα οποία επέβαιναν επίσης σε ηλεκτρικά σκούτερ. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες έριξαν τον 41χρονο στο έδαφος και αφού του έκλεψαν το ηλεκτρικό σκούτερ, τράπηκαν σε φυγή.

Ο 41χρονος τραυματίστηκε ελαφρά από την πτώση και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.