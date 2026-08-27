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Η Γιαπωνέζα πρωτοποριακή καλλιτέχνιδα Γιαγιόι Κουσάμα, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές της σύγχρονης τέχνης, πέθανε σε ηλικία 97 ετών, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία της.

Στην ανακοίνωση για τον θάνατό της αναφέρεται ότι η Κουσάμα συνέχισε να εργάζεται μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής της, με αφοσίωση στη ζωγραφική και την καλλιτεχνική αναζήτηση.

Η Κουσάμα ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία στις αρχές της δεκαετίας του 1950 στην Ιαπωνία και αργότερα μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου τη δεκαετία του 1960 διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα κινήματα της πρωτοποριακής τέχνης.

Το έργο της εκτείνεται σε διάφορες μορφές τέχνης, όπως η ζωγραφική, η γλυπτική, οι performances, η μόδα και η λογοτεχνία.