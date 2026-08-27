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Κλειστοί παραμένουν δρόμοι στην Κάτω Δευτερά λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, με τους οδηγούς να καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, η οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, από τη συμβολή της με την οδό Κ. Μισιαούλη (προς Λαπάτσα) καθώς και η οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης στην Κάτω Δευτερά, έχουν κλείσει για την τροχαία κίνηση μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

Οι οδηγοί καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές και να συμμορφώνονται με προσωρινές οδικές σημάνσεις.