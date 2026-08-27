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Νέα χρονοδιαγράμματα έχουν τεθεί για οριστική λύση στα προβλήματα, με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η Πολιτεία με το ακανθώδες θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, η ανάθεση της σύμβασης για την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Πεντακώμου αναμένεται εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2027, ενώ για την ΟΕΔΑ Κόσιης εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028, με τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης να εκτιμάται σε 36 μήνες.

Στο επίκεντρο της πολιτικής και περιβαλλοντικής ατζέντας τίθεται εκ νέου η διαχείριση των δημοτικών στερεών αποβλήτων της χώρας, με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να αναλαμβάνει συντονιστικές πρωτοβουλίες για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων. Ο υπουργός Γεωργίας, Χρίστος Σενέκης, πραγματοποίησε χθες επιτόπιες επισκέψεις στις Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Πεντακώμου και Κόσιης. Τον κ. Σενέκη συνόδευαν ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Κώστας Κωνσταντίνου, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Η επίσκεψη στόχευε στον άμεσο σχηματισμό εικόνας για τη λειτουργία των δύο υποδομών, την καταγραφή των προκλήσεων που πηγάζουν από εκκρεμότητες ετών, αλλά και τον καθορισμό των επόμενων βημάτων για τη μεταβατική και οριστική αναβάθμισή τους.

Η κατάσταση στην ΟΕΔΑ Πεντακώμου αποτέλεσε κομβικό σημείο της ενημέρωσης. Από το Δεκέμβριο του 2023, οπότε το κράτος ανέλαβε τη διαχείριση της εγκατάστασης, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, με τη συνδρομή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λεμεσού, προχώρησε στη σύναψη πέραν των 180 συμβάσεων. Οι συμβάσεις αυτές αφορούσαν επιτακτικές ανάγκες σε εξοπλισμό, θέματα ασφάλειας και υγείας, πυροπροστασίας, καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος. Όπως υπογραμμίστηκε, η προσπάθεια αυτή επέφερε ήδη ουσιαστική βελτίωση στη λειτουργία της μονάδας, κάτι που αναγνωρίζεται θετικά και από τις γειτνιάζουσες κοινότητες. Παράλληλα, συζητήθηκαν τα έργα της μεταβατικής περιόδου που δίνουν λύσεις στις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες.

Κατά την επίσκεψη στην ΟΕΔΑ Κόσιης, ο Υπουργός συνομίλησε με τους υπηρεσιακούς και τη διοίκηση του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Λάρνακας – Αμμοχώστου. Στο επίκεντρο τέθηκαν τα έργα που δρομολογούνται για τη διασφάλιση της απαιτούμενης χωρητικότητας, ώστε η μονάδα να ανταποκρίνεται απρόσκοπτα στον όγκο αποβλήτων που δέχεται από τις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Ο Υπουργός κατά τις επισκέψεις του έθεσε ως προτεραιότητα τη στενή παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων και το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων. Στόχος του Υπουργείου, όπως σημείωσε, είναι να αντιμετωπίζονται οι άμεσες ανάγκες των δύο εγκαταστάσεων και, παράλληλα, να προχωρεί με συνέπεια ο σχεδιασμός για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση των αποβλήτων.

Ο οριστικός σχεδιασμός για το εθνικό δίκτυο διαχείρισης αποβλήτων θα σφραγιστεί μέσα από τη μελέτη για τη «Βιωσιμότητα του Δικτύου Υποδομών Διαχείρισης Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων 2029 – 2035», την οποία εκπονεί το Τμήμα Περιβάλλοντος. Ωστόσο, λόγω της πιεστικής φύσης των προβλημάτων, αποφασίστηκε να μην υπάρξει αναμονή μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης. Τα προτεινόμενα έργα της μεταβατικής περιόδου σχεδιάστηκαν με τρόπο ώστε να καλύπτουν τις άμεσες ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα να ενσωματώνονται και να αξιοποιούνται στο πλαίσιο της τελικής αναβάθμισης. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η σπατάλη πόρων και διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη αξία των επενδύσεων.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας των επισκέψεων, ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρίστος Σενέκης, υπογράμμισε τη σημασία του συντονισμού μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως των Επαρχιακών Συμβουλίων Εκμετάλλευσης, των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, είπε, θα εξυπηρετήσουν όχι μόνο τις ανάγκες της μεταβατικής περιόδου, αλλά θα μπορούν να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο της οριστικής αναβάθμισης, ώστε οι σχετικές επενδύσεις να έχουν μακροπρόθεσμη αξία, χωρίς να προδικάζουν τις τελικές επιλογές που θα προκύψουν από τη Μελέτη Βιωσιμότητας.