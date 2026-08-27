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Μέσα από μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση που διήρκησε γύρω στις τρεις ώρες, Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν κατέβαλαν ουσιαστική προσπάθεια να σπάσει μια αδιέξοδη κατάσταση η οποία το τελευταίο διάστημα έγινε ακόμα πιο δύσκολη λόγω δημόσιων δηλώσεων από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Οι ηγέτες συζήτησαν επί όλων των θεμάτων με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στα ζητήματα εκείνα που βρίσκονται στην ατζέντα των δύο πλευρών.

Πηγές που γνωρίζουν πολύ καλά τα όσα συζητήθηκαν, ανέφεραν στον Φιλελεύθερο ότι δίνουν θετικό πρόσημο στη συνάντηση των δύο ηγετών, λαμβάνοντας υπόψη όλο το κλίμα και την κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί την τελευταία χρονική περίοδο, μετά και την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Σημειώνουν παράλληλα, το γεγονός ότι διεξήχθη μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση επί όλων των θεμάτων.

Στα θετικά που κρατά η ελληνοκυπριακή πλευρά το ότι καθορίστηκαν συναντήσεις για κάθε εβδομάδα. Κι αυτό λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι και χθες δεν διαφαινόταν κάτι θετικό στον ορίζοντα, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για μια συνάντηση που θα κρατούσε πάνω-κάτω μια ώρα.

Στόχος είναι μέχρι και τη Νέα Υόρκη, οπόταν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα έχουν χωριστές συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα, τουλάχιστον στο δικό τους επίπεδο να βγάλουν αποτέλεσμα.

Στην όλη εξίσωση της κινητικότητας μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου, οπόταν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη για να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, μπαίνουν η επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η επάνοδος της Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Δεν αποκλείεται η κ. Ολγκίν να προλάβει και να είναι παρούσα στην επόμενη συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν την ερχόμενη εβδομάδα.

Η ανακοίνωση μετά τη συνάντηση

Στην ανάγνωση που κάνει η ελληνοκυπριακή πλευρά, στα θετικά μπαίνει και η ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση των ηγετών.

Στην ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Ερχούρμαν, συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τις συναντήσεις τους και να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα ή και πιο συχνά, καθώς και να ανακοινώσουν σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής του Συμβουλευτικού Οργάνου της Κοινωνίας των Πολιτών.

Όπως ανέφεραν τα Ηνωμένα Έθνη σε ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης των δύο ηγετών το απόγευμα της Τετάρτης, οι δύο ηγέτες «επιβεβαίωσαν την απόλυτη εκτίμησή τους προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, για την πρόσφατη επίσκεψή του στο νησί και για τη συνεχή υποστήριξη και δέσμευσή του στις προσπάθειες για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος».

Προστίθεται ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, «εξέτασαν την πρόοδο όσον αφορά την πορεία προς τα εμπρός, όπως αυτή ορίστηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο νησί και συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τις συναντήσεις τους και να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα ή και συχνότερα, ανάλογα με τις περιστάσεις», ενώ συμφώνησαν επίσης να ανακοινώσουν σήμερα, τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής του Συμβουλευτικού Οργάνου της Κοινωνίας των Πολιτών.

Ικανοποιημένος ο Χριστοδουλίδης

Σε δηλώσεις του μετά την άφιξή του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η συζήτηση, κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της οποίας οι ηγέτες συζητούσαν μόνοι τους, είχε θετικό πρόσημο.

«Ήταν μια καλή συνάντηση, οφείλω να το αναφέρω, γι’ αυτό και κράτησε σχεδόν τρεις ώρες, με τη συντριπτική πλειοψηφία της ώρας να είμαστε μόνοι εγώ και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Ξεκίνησε η προετοιμασία στη βάση και όσων ανέφερε δημόσια ο ΓΓ του ΟΗΕ», πρόσθεσε.

Όπως είπε, οι δύο ηγέτες συζήτησαν θέματα ουσίας και συγκεκριμένα τις συγκλίσεις, που, σύμφωνα με τον Πρόεδρο είναι «ιδιαίτερα σημαντική η διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου μέχρι και την τελευταία μέρα στο Κραν Μοντανά.

Επίσης, είπε, συζήτησαν τη μεθοδολογία. Όπως σημείωσε, είναι γνωστά τα τέσσερα σημεία που θέτει ο κ. Έρχιουρμαν για τη μεθοδολογία, με τον Πρόεδρο να προτείνει «δικές μας προσεγγίσεις, για το πώς μπορεί να είναι πιο αποδοτική η διαπραγμάτευση, μέσα από μια διασταυρούμενη διαπραγμάτευση όλων των θεμάτων. Δεν μπορεί να συζητηθεί μόνο ένα θέμα και επιλεκτικά», είπε.

Επίσης, συζήτησαν θέματα ΜΟΕ. «Στα οδοφράγματα δεν περιοριστήκαμε στο γνωστό θέμα της Μιας Μηλιάς και Πυρόι – Αθηένου. Συζητήσαμε και για τα άλλα τρία που είχαμε συμφωνήσει με τον ΓΓ το Μάρτιο 2025 στη Γενεύη», δηλαδή Πυρόι, Αθηένου, Κόκκινα, Μια Μηλιά και Λουρουτζίνα.

«Υπέβαλα κάποιες προτάσεις, κάποιες είναι επανάληψη γιατί αναμένουμε απάντηση σε σχέση με τους εγκλωβισμένους, με τους αγνοούμενους και την ανάγκη να τρέξει πιο γρήγορα η όλη διαδικασία, αιτήματα που αφορούν τη μαρωνίτικη κοινότητα, που αφορούν την αρμενική κοινότητα, αιτήματα που αφορούν κάποιες πινακίδες στις κατεχόμενες περιοχές, καθώς επίσης και κάποια άλλα θέματα», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι τόνισε και στον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ότι τα όποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης πρέπει να μας φέρνουν όσο πιο κοντά στη λύση, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου «και όχι να κανονικοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο τη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση πραγμάτων».

Η μεθοδολογία Έρχιουρμαν και οι απαντήσεις ΠτΔ

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για το θέμα των συγκλίσεων, είπε ότι οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις επί συγκεκριμένων θεμάτων των συγκλίσεων, στη βάση των θέσεων των δύο ηγετών και της ανάγκης διαφύλαξης του διαπραγματευτικού κεκτημένου. «Σε γενικές γραμμές, η συζήτηση για το κεκτημένο ήταν μια καλή συζήτηση», είπε.

Όσον αφορά τη μεθοδολογία, ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στα σημεία που θέτει ο κ. Έρχιουρμαν, είπε ότι το πρώτο αφορά τις συγκλίσεις. «Είναι αποδεκτό από δικής μας πλευράς, εμείς επιμένουμε για το διαπραγματευτικό κεκτημένο μέχρι τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, όπου διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντανά». Το δεύτερο σημείο αφορά το χρόνο. «Ο χρόνος εξαρτάται αν θα ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε για να περπατήσουμε το τελευταίο μίλι, όπως ο ίδιος ο ΓΓ έχει αναφέρει. Αν ξεκινήσουμε από την αρχή, δεν μπορούμε να μιλάμε για τελευταίο μίλι».

Όσον αφορά το σημείο που θέτει ο κ. Έρχιουρμαν για τα προκαθορισμένα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος είπε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. «Είναι αντικίνητρο για να πετύχουμε τη λύση του Κυπριακού», είπε.

Σχετικά με την πρόταση που υπέβαλε ο ίδιος για τη μεθοδολογία, για τη διασταυρούμενη διαπραγμάτευση, είπε ότι μπορούν τα κεφάλαια να συζητηθούν σε ζεύγη. Για παράδειγμα, ανέφερε, το εδαφικό πρέπει να συζητείται με το περιουσιακό, αφού είναι άμεσα συνυφασμένα, ή η διακυβέρνηση με το κεφάλαιο της ασφάλειας.

Μετά τη Γενική Συνέλευση αποφάσεις

Οι όποιες αποφάσεις από πλευράς Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό θα ληφθούν μετά τη Γενική Συνέλευση και στη βάση των όσων θα ακούσει από τα εμπλεκόμενα μέρη. Οι δύο ηγέτες θέλουν από δικής τους πλευράς να καλύψουν όσο το δυνατό περισσότερο έδαφος.

Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης είπε: «Όλοι θα είναι στη Νέα Υόρκη με αφορμή τη συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης θα έχει συνάντηση μετά το πέρας της επίσημης βδομάδας, ως είθισται. Είναι μια καλή ευκαιρία εκεί να γίνει ο απολογισμός, με στόχο τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών».

Λακωνική ανακοίνωση από τα κατεχόμενα

Στα αξιοσημείωτα της χθεσινής συνάντησης το γεγονός ότι ο Τουφάν Έρχιουρμαν δεν έκανε δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Από το γραφείο του εκδόθηκε ανακοίνωση όπου αναφέρεται ότι για πρόοδο που έχει σημειωθεί σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που καθορίστηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο νησί αξιολόγησαν στη σημερινή τους συνάντηση οι δύο ηγέτες και συμφώνησαν να εντείνουν τις συζητήσεις τους σε συναντήσεως τους μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα εάν το απαιτούν οι περιστάσεις, αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του Τουρκοκύπριου ηγέτη.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα προστίθεται ότι συμφώνησαν επίσης ότι τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλευτικού Οργάνου της Κοινωνίας των Πολιτών θα ανακοινωθούν αύριο.

Η συνάντηση των δύο ηγετών χαρακτηρίζεται εποικοδομητική και αναφέρεται ότι «οι δύο ηγέτες εξέφρασαν για άλλη μια φορά την βαθύτατη εκτίμησή τους προς τον ΓΓ των ΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για την πρόσφατη επίσκεψή του στο νησί, καθώς και για τη συνεχή υποστήριξη και δέσμευσή του στις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος».

Να σημειωθεί ότι ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν δεν προέβη σε καμία δήλωση πριν ή μετά από την συνάντηση με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών του ΓΓ του ΟΗΕ στο αεροδρόμιο Λευκωσίας.