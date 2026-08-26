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Η συνάντηση της Τετάρτης, μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, αποτιμάται θετικά από τη Λευκωσία. Αρμόδιες πηγές ανέφεραν ότι παρά την «περιρρέουσα ατμόσφαιρα» των τελευταίων ημερών, η κοινή ανακοίνωση των δύο ηγετών, που αναφέρεται σε εβδομαδιαίες συναντήσεις, δίνει ελπίδα για συνέχεια.

Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, τόσο η διάρκεια της συζήτησης, που κράτησε σχεδόν τρεις ώρες, με το μεγαλύτερο διάστημα οι δύο ηγέτες να συζητούν κατ’ ιδίαν, όσο και η κοινή ανακοίνωση που κάνει λόγο για πρόθεση για εβδομαδιαίες συναντήσεις, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η συζήτηση ήταν καλή και δίνει κατεύθυνση για συνέχεια, δεδομένης και της αναμενόμενης επίσκεψης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα στις 4 Σεπτεμβρίου και της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν την επόμενη βδομάδα.

Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα το κλίμα δεν φαίνεται ευνοϊκό, μετά από σειρά περιστατικών, όπως τα διάφορα φεστιβάλ στα κατεχόμενα και οι παρεμβάσεις για ακύρωσή τους, ή οι δηλώσεις από την τ/κ πλευρά για τους σφετερισμούς και άλλα θέματα, εκτιμάται ότι η σημερινή συζήτηση ήταν θετική. «Η περιρρέουσα προκατέβαλε ότι θα πηγαίναμε σε μια αδιέξοδη συνάντηση», παρόλα αυτά, φαίνεται ότι αυτή ήταν παραγωγική και ουσιαστική.

Ακόμη, θετικά εκτιμάται «το γεγονός ότι έγινε αυτό το βήμα σήμερα, το γεγονός ότι οι δύο ηγέτες μίλησαν για τόση ώρα μόνοι τους, το γεγονός ότι συγκεκριμενοποίησαν το πρόγραμμα επαφών τους σε εβδομαδιαία βάση, καθώς και η ύπαρξη του φυσικού χρονικού οροσήμου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη».

Στόχος της Λευκωσίας, σημείωσαν οι ίδιες πηγές, είναι μέχρι τη Νέα Υόρκη να συνεχιστούν οι εντατικές επαφές, χωρίς, ωστόσο, να παραγνωρίζεται ο ρόλος της Τουρκίας.

ΚΥΠΕ