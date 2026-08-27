Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

ΟΙ μαζικές διαρρήξεις και κλοπές καταστημάτων που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της επαρχίας Πάφου, παραπέμπουν σε μια διεθνή πρακτική, που δεν ακολουθείτο μέχρι τώρα στη χώρα μας. Πρόκειται για πανομοιότυπο τρόπο με την πρακτική «smash-and-grab», δηλαδή διαρρήξεις και κλοπές τύπου «σπάσε και άρπαξε». Φαινόμενο που έκανε την εμφάνισή του και σε άλλες χώρες.

ΑΥΤΗ, λοιπόν, η πρακτική έχει διεθνή ιστορικό και φαίνεται να έχει «μετακομίσει» και στην Κύπρο. Κι αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, καθώς τούτο σημαίνει πως τα εγκληματικά στοιχεία διευρύνουν τις δυνατότητες τους και τις μεθόδους τους. Εισαγάγουν κι άλλες πρακτικές, που έχουν δοκιμαστεί στο εξωτερικό.

ΣΕ ό,τι αφορά τα πλήγματα της Πάφου, πρόσωπα με καλυμμένα τα πρόσωπα εμφανίζονται να σπάζουν βιτρίνες καταστημάτων και να κλέβουν είτε χρηματικά ποσά, είτε εμπορεύματα.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, επανέρχονται στο προσκήνιο κι άλλες παράνομες δράσεις. Μεταξύ αυτών και οι επιθέσεις κατά διανομέων φαγητού. Επιθέσεις και ληστείες. Κι αυτό το φαινόμενο κρατά χρόνια. Κάποτε σημειώνεται έξαρση. Είναι δε σαφές πως το φαινόμενο αυτό έχει πολλές διαστάσεις και προεκτάσεις. Είναι και κοινωνικό. Πρωτίστως κοινωνικό.

ΣΤΟ μεταξύ, σε σχέση με αυτό το φαινόμενο, τα στατιστικά είναι αδιάψευστα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 24 ανέρχονται οι επιθέσεις κατά διανομέων φαγητού και σε 14 οι συλλήψεις που καταγράφηκαν από την αρχή του έτους μέχρι τις 30 Ιουνίου. Πρόκειται, όπως αναφέρθηκε, για αριθμό που ξεπερνά τον αριθμό των υποθέσεων για το 2025 προτού ακόμα συμπληρωθεί το τρέχον έτος, και χωρίς να υπολογίζονται οι επιθέσεις Ιουλίου, αλλά και η πρόσφατη επίθεση στην Πάφο, που είχε ως αποτέλεσμα πέντε τραυματισμούς.

ΤΟ ζητούμενο, ωστόσο, ανεξαρτήτως των λόγων, είναι σημαντικό να αντιμετωπισθεί. Κι αυτό με τις επιθέσεις κατά των διανομέων έτοιμου φαγητού, όπως βεβαίως και οι νέες μέθοδοι στις διαρρήξεις. Οι εισαγόμενες, δηλαδή, πρακτικές.

ΚΑΙ η αντιμετώπιση πρέπει να γίνεται με βάση ένα σχεδιασμό, που θα εμπλέκει και την κοινωνία. Η Αστυνομία έχει το σημαντικό ρόλο της αποτροπής και της καταστολής των εγκληματικών δράσεων. Ταυτόχρονα, ωστόσο, σημαντική, κομβικής σημασίας, είναι η βοήθεια των πολιτών. Η συνεργασία όλων είναι σημαντική και πολλές φορές καθοριστική. Ιδιαίτερα με τις περιπτώσεις, που αφορούν τις επιθέσεις κατά των διανομέων έτοιμου φαγητού.