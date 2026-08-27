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Η ισπανική αστυνομία συνέλαβε έναν Αλβανό φυγά, ο οποίος είχε καταφέρει να αποδράσει από τέσσερις φυλακές σε Ιταλία και Βέλγιο, χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικές μεθόδους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε αποδράσει πριονίζοντας κάγκελα, κατεβαίνοντας με δεμένα σεντόνια, αλλά και σχηματίζοντας ακόμη και ανθρώπινη πυραμίδα για να περάσει τα τείχη των φυλακών.

Η σύλληψή του έγινε στην πόλη Ταραγόνα, όπου αστυνομικοί της Policía Nacional διαπίστωσαν ότι διέμενε. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις ιταλικές Αρχές.

Χαρακτηρίζεται «πολύ επικίνδυνος» φυγάς που αντιστάθηκε έντονα κατά τη διάρκεια της επιδρομής των αστυνομικών.

Συνοδευόταν μάλιστα από αρκετούς συμπατριώτες του που προσπάθησαν να εμποδίσουν τη σύλληψή του, μεταξύ των οποίων και ένας άνδρας που χτύπησε και τραυμάτισε δύο αστυνομικούς, ανέφερε η αστυνομία.

Επίσημα δεν κατονομάστηκε, αλλά τα αρχικά ΤΤ τα οποία χρησιμοποίησαν οι Αρχές αντιστοιχούν σε αυτά του Τόμα Ταουλάντ, ενός Αλβανού υπηκόου γνωστού στα ιταλικά ΜΜΕ ως «mago della fuga», δηλαδή «μάγος της απόδρασης».

Πριν αποδράσει από μια φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Μιλάνο πριν από οκτώ μήνες, εξέτιε ποινή φυλάκισης που επρόκειτο να λήξει το 2048 για μια σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων βίαιη ληστεία, κλοπή και διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με αναφορές ιταλικών μέσων ενημέρωσης που επικαλείται το AFP.

Δραπέτευσε από φυλακή στην Τέρνι το 2009, από φυλακή στην Πάρμα το 2013 και από βελγική φυλακή την ίδια χρονιά, αφού χρησιμοποίησε μια ανθρώπινη πυραμίδα για να σκαρφαλώσει πάνω από τον τοίχο, ανέφερε η αστυνομία. Η τελευταία του απόδραση, τον Δεκέμβριο του 2025, έγινε αφού κατάφερε να διαφύγει από μια φυλακή υψίστης ασφαλείας στην Ιταλία, αφού έκοψε με πριόνι τα κάγκελα και κατέβηκε από το παράθυρο χρησιμοποιώντας δεμένα σεντόνια.

Μόλις τέθηκε υπό κράτηση ο Ταουλάντ, διαπιστώθηκε είχε στην κατοχή του πλαστά έγγραφα ταυτότητας, τα οποία αποκάλυψαν ότι είχε ποινικό μητρώο στην καταλανική πόλη της Χιρόνα για κατοχή όπλων και εκρηκτικών. Διαπιστώθηκε επίσης ότι είχε στην κατοχή του δύο τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ που θεωρείται ότι είναι πλαστά.

Στον ύποπτο δεν χορηγήθηκε εγγύηση και έχει τεθεί υπό προφυλάκιση σε φυλακή εν αναμονή της έκδοσής του στην Ιταλία.

protothema.gr