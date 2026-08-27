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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν όταν άνδρας φέρεται να έπεσε εσκεμμένα με το όχημά του πάνω σε πεζούς, το βράδυ της Τετάρτης, κοντά σε μπαρ στην Καν, στη δυτική Γαλλία.

Ο οδηγός τέθηκε υπό κράτηση από τις Αρχές, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:15 τοπική ώρα, όταν, σύμφωνα με τον νομάρχη της Καλβαντός, Νταβίντ Κλαβιέρ, το όχημα «έπεσε εσκεμμένα πάνω σε πεζούς» σε δημόσιο δρόμο απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό.

Ο απολογισμός είναι βαρύς, καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, επτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι τρεις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

🔴🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 – Le bilan s’alourdit après les faits survenus cette nuit à Caen.



Selon Le Figaro et BFMTV, Ibrahim I., 26 ans, né en Russie, est soupçonné d’avoir foncé en voiture sur plusieurs personnes à proximité de la gare, après une altercation.



Le bilan… pic.twitter.com/dxm0CbRdQO — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) August 26, 2026

Το φονικό επεισόδιο εκτυλίχτηκε έπειτα από διαπληκτισμό, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία.

Ο αυτοκινητιστής τράπηκε σε φυγή και τέθηκε υπό κράτηση στην Ουιστρεάμ, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τον τόπο της τραγωδίας, σύμφωνα με αυτή την τελευταία πηγή.

Ο ύποπτος, «γεννημένος στη Ρωσία», δεν είναι «γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών», πάντως είχε στο παρελθόν απασχολήσει την αστυνομία, μόνο για «παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας», σύμφωνα με τον νομάρχη Κλαβιέρ, που εξήγησε ότι διενεργείται έρευνα στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιείται υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Ο φερόμενος ως δράστης είναι 26 ετών, διευκρίνισε η εισαγγελία της Καν.

protothema.gr