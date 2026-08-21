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Η ελευθερία μετακίνησης ως αφορμή για καλλιτεχνική συνάντηση σε έκθεση Κυπρίων και Ελλήνων καλλιτεχνών στο Σέγκεν.

Με τον όρο opt out υπονοείται μια κατάσταση εξαίρεσης που υπάρχει στον χώρο της Σένγκεν. Η εξαίρεση είναι απόφαση – μπορεί να είναι η απόφαση ενός ατόμου, αφορά όμως την απόφαση μιας χώρας που μπορεί να επιλέξει ωστόσο τους τομείς συνεργασίας. Μέσα σε αυτή την συνθήκη, η χώρα διατηρεί το δικαίωμα ένταξής της στην Σένγκεν, αλλά μπορεί να διατηρήσει τον έλεγχο των συνόρων της.

Δανάη Στράτου, Line of Control, Kashmir, photographs, 130x 90 cm

Ο χώρος Σένγκεν επιτρέπει την κυκλοφορία μεταξύ των λαών, αλλά και εμπορευμάτων και κεφαλαίων χωρίς να υποβάλλονται σε συνοριακούς ελέγχους. Αυτή η ελευθερία μετατρέπεται σε μια νέα εικαστική σκηνή που μέσω της ελευθερίας της εικαστικής έκφρασης επιτελείται ένας διάλογος μεταξύ δημιουργών από άλλες χώρες.

Γιούλα Χατζηγεωργίου, Departures Cancelled, 2026. Ash and dust. 150 x 95 cm. Photograph. Installation. Courtesy of the artist.

Κύπριοι και Έλληνες σύγχρονοι εικαστικοί διασχίζουν τις χώρες τους ώστε να συναντήσουν καλλιτέχνες από τον Βορρά διαμορφώνοντας ένα νέο καλλιτεχνικό πεδίο. Με όρους διακίνησης και ελευθερίας επιλογών που επιτρέπει την διαφοροποίηση κατά την συνύπαρξη διαφορετικών ταυτοτήτων και πολιτισμικών χαρακτηριστικών.

Η έννοια της εξαίρεσης αφορά επίσης μεθόδους και πρακτικές που τα άτομα μπορούν να αντισταθούν να εισέλθουν σε μια συνολική απόφαση διεκδικώντας τις ιδιαιτερότητές τους. Εξαίρεση, απαλλαγή, άρνηση ακόμη και αποχώρηση παίρνουν μορφή με χειρονομίες καλλιτεχνικών πρακτικών διαμορφώνοντας ένα νέο πολιτικό πλαίσιο και χώρο ζωής.

Κωστής Βελόνης, Flight Condition, 2026. Courtesy of Breeder gallery

Ο «υποκινητικός» χαρακτήρας της ομαδικής έκθεσης σύγχρονης τέχνης μεταμορφώνει τον χώρο υποδοχής των έργων προσδίδοντας μία άλλη οπτική ενεργοποιώντας τόσο τις τοπικές κοινωνίες και διευρύνει την αλληλεπίδραση με τις επερχόμενες κοινότητες.

Αντώνης Κανέλλος. Exception! 2026. Courtesy of the artist.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Κωστής Βελώνης, Σερζ Έκερ, Έκτορας Θεουλάκης, Αντώνης Κανέλλος, Φαμπιέν Νέισιους, Βίκυ Περικλέους, Κάριν Πφάιφερ, Γιασεμί Ράπτη, Δανάη Στράτου, Νίκος Σύννος, Μάκης Φάρος, Νίκος Χαραλαμπίδης, Γιούλα Χατζηγεωργίου, Στέλλα Χριστοφή και Σούλα Τσίμερμπεργκερ

Επιμέλεια: Στέλλα Χριστοφή

Τόπος: Valentiny Foundation, Σένγκεν

Διάρκεια: 26 Αυγούστου-20 Σεπτεμβρίου 2026.