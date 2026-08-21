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Σοβαρή οδική σύγκρουση σημειώθηκε τριάντα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στο Τραχώνι, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, 14χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, προσέκρουσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου.

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις.

Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι υπέστη επισκληρίδιο αιμάτωμα και κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όπου θα παραμείνει για παρακολούθηση και νοσηλεία στην Εντατική Παίδων. Η κατάσταση της υγείας του 14χρονου χαρακτηρίζεται ως σταθερή.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής συνεχίζει τις εξετάσεις.