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Χωρίς ηλεκτρισμό έμειναν διάφορες περιοχές παγκύπρια λίγο πριν τις 11 το πρωί. Προβλήματα παρουσιάστηκαν σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, ενώ μετά από περίπου μια ώρα η ηλεκτροδότηση άρχισε να επανέρχεται σταδιακά.

Οι πρώτες πληροφορίες από την ΑΗΚ ξεκαθάρισαν ότι το πρόβλημα είναι στο σύστημα παραγωγής και αρμόδιος είναι ο ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.

Σύμφωνα με λειτουργό του ΔΣΜΚ, επρόκειτο τελικά για μεγάλη απώλεια παραγωγής από την οποία επηρεάζεται μεγάλος αριθμός καταναλωτών.

Οι πληροφορίες του philenew αναφέρουν ότι το ζήτημα προέκυψε λόγω απώλειας της επικοινωνίας μεταξύ των φωτοβολταϊκών πάρκων και του κέντρου διανομής ενέργειας.

Για την ώρα η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί μέσω άλλης ρύθμισης και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για επίλυση του θέματος της επικοινωνίας ανάμεσα στα φωτοβολταϊκά πάρκα και το κέντρο διανομής.

Η διακοπή ρεύματος είχε ως αποτέλεσμα η Πυροσβεστική Υπηρεσία να δεχτεί μαζικά δεκάδες κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων από ανελκυστήρες.