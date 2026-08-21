Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η ανώτερη πολιτιστική λειτουργός του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, θα προεδρεύσει της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής του 39ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Χέρτσεγκ Νόβι, στο Μαυροβούνιο.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται από τις 22 έως τις 28 Αυγούστου στο Μαυροβούνιο και η Έλενα Χριστοδουλίδου αναλαμβάνει να προεδρεύσει της επιτροπής του διαγωνιστικού προγράμματος ταινιών μεγάλου μήκους, ενός από τους βασικούς πυρήνες της διοργάνωσης, η οποία θεωρείται το σημαντικότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Μαυροβουνίου κι ένα από τα σημαντικότερα των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η επιτροπή θα απονείμει, μεταξύ άλλων, το Μεγάλο Βραβείο– Χρυσή Μιμόζα για την καλύτερη ταινία, καθώς και τα βραβεία σκηνοθεσίας, σεναρίου, ανδρικής και γυναικείας ερμηνείας.

Το 39ο φεστιβάλ φιλοξενεί φέτος παραγωγές από την περιοχή, ευρωπαϊκό κινηματογράφο, ντοκιμαντέρ από ολόκληρο τον κόσμο, φοιτητικές ταινίες, νέες τηλεοπτικές σειρές, αλλά και το επαγγελματικό πρόγραμμα Montenegro Film Rendezvous, που είναι αφιερωμένο στη βιομηχανία του κινηματογράφου και στη δικτύωση των επαγγελματιών του χώρου.

Οι προβολές πραγματοποιούνται σε χαρακτηριστικούς χώρους του Χέρτσεγκ Νόβι, μεταξύ άλλων στα ιστορικά φρούρια Κανλί Κουλά και Φόρτε Μάρε, καθώς και στην αυλή του σπιτιού του νομπελίστα Ίβο Άντριτς.

Στην κριτική επιτροπή του διαγωνιστικού μεγάλου μήκους συμμετέχουν, εκτός από την Έλενα Χριστοδουλίδου, η επικεφαλής επιλογής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς Αλίσα Σάιμον, ο Σλοβένος ηθοποιός Σεμπάστιαν Καβάτσα, η Σέρβα ηθοποιός Λιλιάνια Μπλαγκόγεβιτς και ο Μαυροβούνιος σκηνοθέτης Ντράσκο Τζούροβιτς.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτή είναι η πρώτη διοργάνωση του Χέρτσεγκ Νόβι μετά την επίσημη διαπίστευσή του από τη FIAPF (Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Παραγωγών Κινηματογράφου). Η διαπίστευση, που ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάρτιο, εντάσσει το φεστιβάλ στο διεθνές δίκτυο των διαπιστευμένων κινηματογραφικών φεστιβάλ, στο οποίο περιλαμβάνονται διοργανώσεις όπως των Καννών, της Βενετίας και του Βερολίνου.

Η διαδικασία διαπίστευσης διήρκεσε σχεδόν έναν χρόνο και περιλάμβανε αξιολόγηση της λειτουργίας και των προτύπων του φεστιβάλ, υποβολή αναλυτικής τεκμηρίωσης και επίσκεψη εκπροσώπων της FIAPF. Μεταξύ των στοιχείων που αξιολογήθηκαν ήταν η μακρά παράδοση της διοργάνωσης, η συνεχής ανάπτυξή της μέσα από νέα προγράμματα και πρωτοβουλίες, καθώς και η ποιότητα των κινηματογραφικών της επιλογών.

Η Έλενα Χριστοδουλίδου εκπροσωπεί τη χώρα μας σε διεθνείς διοργανώσεις και δίκτυα κινηματογράφου, έχει συμμετάσχει σε κριτικές επιτροπές και συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της παρουσίας της Κύπρου στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη.

Είναι επίσης πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του SEE Cinema Network και εκπρόσωπος της Κύπρου στο EFAD (European Film Agency Directors), ενώ έχει συνδεθεί από την ίδρυσή τους με σημαντικές κινηματογραφικές διοργανώσεις της Κύπρου, όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες και το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Έλενα Χριστοδουλίδου αναλαμβάνει αντίστοιχο διεθνή ρόλο. Μόλις το 2025 είχε οριστεί και πρόεδρος της διεθνούς κριτικής επιτροπής του 72ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Βελιγραδίου, γεγονός που είχε επίσης καταγραφεί στον κυπριακό Τύπο, όπως και παλαιότερα σε άλλα διεθνή φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, του Διεθνούς Φεστιβάλ του Βουκουρεστίου και του Διεθνούς Φεστιβάλ της Λιέγης.

Το φεστιβάλ του Βελιγραδίου, που φέτος πραγματοποιείται με διπλή διοργάνωση (72η και 73η) τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευρύτερη συνέχεια αυτής της διεθνούς παρουσίας.