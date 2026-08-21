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Ακόμη μία μεγάλη διεθνής διοργάνωση ηλεκτρονικής μουσικής προγραμματίζεται στα κατεχόμενα, λίγες μόλις ημέρες μετά την απόσυρση της σερβικής EXIT από το φεστιβάλ NEXUS στην κατεχόμενη Κερύνεια, έπειτα από τις αντιδράσεις και τις παρεμβάσεις που προκλήθηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Πρόκειται για το Zamna Festival, μια διεθνή επωνυμία ηλεκτρονικής μουσικής με αφετηρία το Tulum του Μεξικού, το οποίο έχει ανακοινώσει εκδήλωση για τις 10 Οκτωβρίου 2026, προβάλλοντάς την στην επίσημη ιστοσελίδα του ως «North Cyprus». Στην περιγραφή της διοργάνωσης ως τοποθεσία αναφέρεται η εντός των τειχών κατεχόμενη Λευκωσία.

Στην ίδια ιστοσελίδα έχει ήδη αρχίσει η προπώληση εισιτηρίων, με τις τιμές να ξεκινούν από 1.650 τουρκικές λίρες, ενώ το πλήρες πρόγραμμα και τα ονόματα των καλλιτεχνών δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Μάλιστα οι διοργανωτές έχουν δημιουργήσει βίντεο, στο οποίο προβάλουν τα κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας, ούτως ώστε να προωθήσουν το φεστιβάλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που τέθηκαν υπόψη του philenews, για τη νέα διοργάνωση έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Εξωτερικών, με αίτημα να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες.

Δεύτερη διοργάνωση του Zamna στα κατεχόμενα

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Zamna διοργανώνει φεστιβάλ στα κατεχόμενα. Τον Μάιο του 2025 είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του διοργάνωση στην περιοχή Palm Beach της κατεχόμενης Αμμοχώστου, με τη συμμετοχή διεθνών ονομάτων της ηλεκτρονικής μουσικής. Η ίδια η φετινή ανακοίνωση κάνει λόγο για επιστροφή μετά το περσινό ντεμπούτο της διοργάνωσης.

Το Zamna διαθέτει σημαντική διεθνή παρουσία. Το φεστιβάλ ξεκίνησε στο Tulum το 2017 και μέχρι το 2024 είχε επεκταθεί σε περίπου 20 χώρες, συγκεντρώνοντας εκείνη τη χρονιά συνολικά περίπου 850.000 επισκέπτες από 135 εθνικότητες.

Μάλιστα, τον περασμένο Μάιο το Zamna πραγματοποίησε διήμερη διοργάνωση και στη Λεμεσό.