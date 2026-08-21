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Ακόμη μία συγκλονιστική μονομαχία έδωσαν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις. Αυτή την φορά στο Diamond League της Λωζάνης.

Ο Σουηδός πήρε ξανά την νίκη με άλμα στα 6.21μ, χαρακτηρίζοντας την «μάχη» του με τον Έλληνα επικοντιστή ως τον «καλύτερο αγώνα όλων των εποχών του επί κοντώ».

Emmanouil Karalis 🇬🇷 cleared 6.16m in the men's Pole Vault at the Lausanne Diamond League.



He is now #2 all time, only behind the great Mondo Duplantis 🇸🇪.

pic.twitter.com/bkZbNanRhd August 21, 2026

Αρχικά ο Μόντο Ντουπλάντις, που πέρασε με την πρώτη τα 6,16μ., υποκλίθηκε στον Εμμανουήλ Καραλή και τον χειροκρότησε θερμά, όταν πέρασε το ίδιο ύψος με τη δεύτερη προσπάθεια.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ο Σουηδός είναι ότι «ο Μανόλο είναι καταπληκτικός» και χαρακτήρισε τη «μάχη» τους ως τον «καλύτερο αγώνα όλων των εποχών του επί κοντώ».

tomanifesto.gr