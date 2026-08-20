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Τι έκανε ο Εμμανουήλ Καραλής στη Λωζάνη! Ο Έλληνας πρωταθλητής πέταξε στα 6,16 μέτρα στο Diamond League και σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο, σε μία ακόμη σπουδαία στιγμή της ήδη εντυπωσιακής του πορείας.

Ο Μανόλο είχε αποτύχει στην πρώτη του προσπάθεια στα 6,16μ., όμως δεν πτοήθηκε. Στη δεύτερη ευκαιρία του πέρασε με επιτυχία τον πήχη και ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό της Λωζάνης.

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