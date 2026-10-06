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Υπόθεση κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων διερευνά η Αστυνομία, μετά τη σύλληψη άνδρα ηλικίας 33 ετών, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Η διερεύνηση της υπόθεσης, άρχισε μετά από πληροφορίες που λήφθηκαν από την EUROPOL, σύμφωνα με τις οποίες συγκεκριμένος χρήστης της πλατφόρμας GOOGLE, κατέχει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 33χρονου, ο οποίος συνελήφθη σήμερα, στη βάση δικαστικού εντάλματος, στην επαρχία Λάρνακας.

Ο συλληφθείς αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον δικαστηρίου για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του.

Ο Κλάδος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνεχίζει τις εξετάσεις.