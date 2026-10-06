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Τον Αύγουστο του 2021, όταν επέδιδα τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, με καλωσόρισε με δύο απλές λέξεις: «Καλώς ήρθατε σπίτι».

Πέντε χρόνια αργότερα, καθώς ετοιμάζομαι να φύγω και να επιστρέψω στο Ισραήλ, συνειδητοποιώ πόσο βαθιά αυτές οι λέξεις αποτυπώνουν την εμπειρία μου εδώ.

Η αναχώρησή μου από την Κύπρο είναι μια γλυκόπικρη στιγμή. Χαίρομαι που επιστρέφω στο σπίτι μου, στο Ισραήλ, στην οικογένειά μου και στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου. Ταυτόχρονα, όμως, λυπάμαι που αποχαιρετώ έναν τόπο που έγινε κομμάτι της καρδιάς μου.

Τα πέντε χρόνια που πέρασα σε αυτό το όμορφο νησί ήταν από τα πιο συναρπαστικά, δημιουργικά και ουσιαστικά κεφάλαια της ζωής μου. Δεν ήταν κάθε στιγμή εύκολη. Υπήρξαν προκλήσεις, δύσκολες ημέρες και στιγμές που χρειάστηκαν ιδιαίτερη προσπάθεια. Συνολικά, όμως, η εμπειρία αυτή ήταν μοναδική. Νιώθω τυχερός που είχα την ευκαιρία να υπηρετήσω τη χώρα μου εδώ και να γίνω μέρος της κυπριακής ζωής με έναν τόσο ξεχωριστό τρόπο.

Όταν έφτασα, δεν γνώριζα ούτε έναν άνθρωπο στην Κύπρο. Σήμερα, φεύγοντας, αφήνω πίσω μου εκατοντάδες φίλους και χιλιάδες γνωστούς.

Στη Λευκωσία, σχεδόν σε κάθε εστιατόριο που μπαίνω, υπάρχει κάποιος που γνωρίζω. Αυτό δεν μου συμβαίνει στο Τελ Αβίβ.

Αυτή η απλή διαπίστωση λέει κάτι σημαντικό για την Κύπρο. Είναι ένα νησί όπου οι σχέσεις έχουν σημασία. Όπου οι άνθρωποι σε θυμούνται. Όπου οι φιλίες μπορούν να αναπτυχθούν στα πιο απρόσμενα μέρη. Όλα αυτά τα χρόνια είχα το προνόμιο να γνωρίσω ανθρώπους από κάθε χώρο: πολιτικούς και δημόσιους λειτουργούς, επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους και καλλιτέχνες, μέλη της εβραϊκής κοινότητας και αμέτρητους απλούς πολίτες που άνοιξαν για μένα τα σπίτια και τις καρδιές τους.

Αυτές οι φιλίες είναι από τα μεγαλύτερα δώρα που θα πάρω μαζί μου.

Πέρα από τις προσωπικές σχέσεις, η αποστολή μου ήταν βεβαίως να εκπροσωπώ το Ισραήλ και να ενισχύω τη σχέση μας με την Κύπρο. Κοιτάζοντας πίσω, είμαι περήφανος για την πρόοδο που πετύχαμε μαζί.

Παρά τις προκλήσεις, οι σχέσεις Ισραήλ–Κύπρου συνέχισαν να αναπτύσσονται και να ενισχύονται. Σήμερα, δύσκολα θα βρει κάποιος έναν τομέα στον οποίο οι δύο χώρες μας δεν συνεργάζονται ήδη- από το κυβερνητικό επίπεδο μέχρι τις σχέσεις και τις συνέργειες μεταξύ των ανθρώπων.

Ασφάλεια και άμυνα. Ενέργεια. Εμπόριο και επενδύσεις. Τουρισμός. Υγεία. Γεωργία. Κλίμα. Νερό. Διαχείριση κρίσεων και έκτακτων καταστάσεων. Επιστήμη και καινοτομία. Αυτοί είναι μόνο ορισμένοι από τους τομείς στους οποίους Ισραηλινοί και Κύπριοι συνεργάζονται.

Ο κατάλογος των πρωτοβουλιών, των έργων και των επιτευγμάτων στα οποία είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω τα τελευταία πέντε χρόνια είναι μακρύς. Θα ήταν αδύνατο να αποτυπωθούν όλα σε ένα μόνο άρθρο. Και τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν έργο ενός μόνο ατόμου. Έγιναν δυνατά χάρη στην αφοσίωση συναδέλφων, συνεργατών και φίλων και στις δύο χώρες.

Αυτό που κάνει αυτή τη σχέση ξεχωριστή δεν είναι μόνο το εύρος της. Είναι και το βάθος της.

Το Ισραήλ και η Κύπρος είναι φυσικοί εταίροι. Είμαστε κοντινοί γείτονες στην Ανατολική Μεσόγειο. Μοιραζόμαστε σημαντικές αξίες και συμφέροντα και βλέπουμε με παρόμοιο τρόπο πολλές από τις προκλήσεις της περιοχής. Αντιμετωπίζουμε ορισμένες κοινές προκλήσεις και κατανοούμε τα οφέλη της συνεργασίας.

Αλλά η σχέση μας είναι κάτι περισσότερο από στρατηγικά συμφέροντα. Είναι και μια σχέση ανθρώπων. Βασίζεται στο αμοιβαίο ενδιαφέρον, τον σεβασμό και την ειλικρινή επιθυμία να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον καλύτερα. Στον αυξανόμενο αριθμό Κυπρίων που επισκέπτονται το Ισραήλ και Ισραηλινών που ανακαλύπτουν την Κύπρο. Σε ερευνητές, επιχειρηματίες, γιατρούς, αγρότες και οικογένειες που δημιουργούν δεσμούς πέρα από τη θάλασσα.

Αυτή ακριβώς η ανθρώπινη διάσταση της σχέσης μας γίνεται πολλές φορές ιδιαίτερα αισθητή και στις επίσημες επισκέψεις, όπως ήταν η πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, στην Κύπρο στις 10 Σεπτεμβρίου.

Καθώς έβλεπα τον Πρόεδρο του Ισραήλ να γίνεται θερμά δεκτός από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ένιωσα για ακόμη μία φορά πόσο βαθιά και ουσιαστική είναι η σχέση μεταξύ των δύο κρατών. Η επίσκεψη ανέδειξε τη ζεστασιά και την εγγύτητα μεταξύ των δύο χωρών μας, καθώς και το κοινό μας ενδιαφέρον για τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στην περιοχή μας και πέρα από αυτήν.

Η επίσκεψη αυτή δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Ήταν απλώς μια δυνατή υπενθύμιση ότι η σχέση που έχουμε οικοδομήσει είναι μεγαλύτερη από οποιονδήποτε πρέσβη, οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οποιαδήποτε συγκυρία.

Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που, κατά τη διάρκεια της θητείας μου, είχα την ευκαιρία να συμβάλω στην περαιτέρω αναβάθμιση των σχέσεων Ισραήλ–Κύπρου. Είμαι ευγνώμων στις κυπριακές αρχές, στους συναδέλφους μου στο διπλωματικό σώμα και στους πολλούς ανθρώπους σε ολόκληρο το νησί που συνέβαλαν σε αυτό.

Η διπλωματία συχνά αποτιμάται μέσα από τις συμφωνίες που υπογράφονται, τις συναντήσεις που πραγματοποιούνται και τα έργα που υλοποιούνται. Όλα αυτά έχουν σημασία. Όμως, η διπλωματία φαίνεται και στην εμπιστοσύνη που χτίζεται. Στην άνεση να σηκώσεις το τηλέφωνο και να μιλήσεις. Στη διάθεση να ακούσεις, ακόμη και όταν διαφωνείς. Στις φιλίες που αντέχουν στις δύσκολες στιγμές.

Αυτή η ανθρώπινη διάσταση βρέθηκε στο επίκεντρο της δικής μου εμπειρίας στην Κύπρο.

Καθώς ετοιμάζομαι να ολοκληρώσω τη θητεία μου και να επιστρέψω στο Ισραήλ, φεύγω με βαθιά ευγνωμοσύνη. Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε η χώρα μου. Είμαι ευγνώμων στην υπέροχη ομάδα της Πρεσβείας του Ισραήλ στη Λευκωσία, της οποίας η αφοσίωση και η σκληρή δουλειά έκαναν δυνατά τόσα πολλά. Και είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους της Κύπρου, που με έκαναν να νιώσω αυτό το νησί σαν σπίτι μου.

Φεύγω με υπέροχες αναμνήσεις, με φιλίες που ελπίζω να κρατήσουν μια ζωή και με τη βεβαιότητα ότι, κάθε φορά που θα επιστρέφω στη Λευκωσία, σε κάθε εστιατόριο θα βρίσκω γύρω μου ένα γνώριμο πρόσωπο.

Φεύγω επίσης με μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον των σχέσεων Ισραήλ–Κύπρου.

Οι βάσεις είναι ισχυρές. Οι δυνατότητες είναι μεγάλες. Και η δέσμευση για συνεργασία υπάρχει και από τις δύο πλευρές.

Θα υπάρξουν προκλήσεις και στο μέλλον, όπως πάντα. Είμαι όμως βέβαιος ότι η φιλία μεταξύ των χωρών μας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, να εμβαθύνει και να ανθίζει.

Όταν έφτασα τον Αύγουστο του 2021, ο Πρόεδρος με καλωσόρισε στο σπίτι.

Πέντε χρόνια αργότερα, μπορώ να πω ότι πραγματικά ένιωσα σαν στο σπίτι μου.

Σε ευχαριστώ, Κύπρος, για πέντε υπέροχα χρόνια. Θα έχεις πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Και σε όλους τους Κύπριους φίλους μου: αυτό δεν είναι αντίο. Είναι απλώς ένα «εις το επανιδείν».