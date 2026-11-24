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Έφτασε μέχρι το περίφημο τελικό τραπέζι του World Series of Poker (στους καλύτερους εννέα) από 9.206 παίκτες!

Το πόκερ είναι ένα χόμπι, ένα πνευματικό άθλημα. Απόλυτα συνδεδεμένο με τον τζόγο, με εκατομμύρια φανατικούς φίλους σε όλο τον πλανήτη. Στην Κύπρο, όμως, είναι ολίγον «υποβαθμισμένο» σε βαθμό που ελάχιστοι γνωρίζουν ότι ένας Κύπριος ήταν ανάμεσα στους κορυφαίους νικητές της κορυφαίας διοργάνωσης στον κόσμο. Με έπαθλο, ένα ολόκληρο εκατομμύριο δολάρια!

Ο Ευαγόρας Ευαγόρου, ένας 48χρονος συμπατριώτης μας, οπτικός στο επάγγελμα, συμμετείχε στο απόλυτο τουρνουά πόκερ του πλανήτη. Εκεί, όπου ακόμη κι αν είσαι έμπειρος, η αδρεναλίνη εκτοξεύεται. «Νιώθεις ότι η κυκλοφορία αδρεναλίνης ρέει μέσα σε όλο σου το κορμί», λέει ο ίδιος στο «Goal News» και μας εξηγεί τι είναι αυτό το περίφημο τουρνουά: «World Series of Poker. Αυτή είναι η ονομασία του. Θεωρείται πάντα η παγκόσμια ελίτ. Η καλύτερη διοργάνωση πόκερ στον κόσμο. Γίνεται στο Λας Βέγκας στην Αμερική, μία φορά τον χρόνο και αποτελείται από πολλά τουρνουά. Συμμετέχουν 200 χιλιάδες άτομα σε διάστημα περίπου δύο μηνών»!

Ο Ευαγόρας πήγε στο Λας Βέγκας για πρώτη φορά: «Ήταν μια γρήγορη απόφαση, χωρίς να περνάει απ’ το μυαλό μου τι επρόκειτο να συμβεί. Στο τουρνουά που έπαιξα, εγγράφηκαν 9.206 παίκτες». Κι έφτασε μέχρι το τελικό τραπέζι, το περίφημο final table του World Series of Poker, ανάμεσα στους καλύτερους εννέα παίκτες από τους 9.206! Ποτέ στο παρελθόν Κύπριος ή Έλληνας δεν συμμετείχε στο τελικό τραπέζι. Και το βραβείο του 1.000.000 δολαρίων είναι το μεγαλύτερο που κερδήθηκε ανά το Πανελλήνιο. Οι πιθανότητες μιας τέτοιας επιτυχίας είναι τόσο λίγες που μπορεί να μην τα καταφέρει κάποιος άλλος.

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