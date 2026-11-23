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Μπροστά στο νέο κύμα ενεργειακών ανατιμήσεων και τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά επιστρατεύουν την τελευταία τους γραμμή άμυνας: τις αποταμιεύσεις τους. Σύμφωνα με τις Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ιδιωτική κατανάλωση παραμένει ο βασικός «πνεύμονας» της ανάπτυξης στην Ευρώπη μέχρι το 2028, όχι όμως επειδή περισσεύουν χρήματα, αλλά επειδή οι πολίτες μειώνουν σταδιακά το ποσοστό του εισοδήματός τους που βάζουν στην άκρη (από 14,3% το 2025 σε 14,1% το 2028 στην ΕΕ) για να καλύψουν το αυξημένο κόστος ζωής.

Ωστόσο, πίσω από τους μέσους όρους κρύβεται μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Από τη Γερμανία, την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, όπου τα νοικοκυριά αποταμιεύουν σχεδόν ένα στα πέντε ευρώ του διαθέσιμου εισοδήματός τους, μέχρι την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, όπου ο δείκτης αποταμίευσης παραμένει σε αρνητικό έδαφος, και την Κύπρο, όπου η ΑΤΑ λειτουργεί ως αντίβαρο στις ανατιμήσεις. Ο χάρτης κατανάλωσης και αποταμίευσης της Κομισιόν αποτυπώνει με ακρίβεια τις αντοχές κάθε κοινωνίας. Στην Κύπρο η ιδιωτική κατανάλωση διατηρεί ισχυρή δυναμική, αυξανόμενη κατά 4,0% το 2026, 2,8% το 2027 και 3,0% το 2028. Το ενεργειακό σοκ του 2026 πιέζει προσωρινά τα διαθέσιμα εισοδήματα, ρίχνοντας το ποσοστό αποταμίευσης από το 8,1% (2025) στο 6,3% (2026), καθώς τα νοικοκυριά αντλούν από τα αποθέματά τους για να καλύψουν τις δαπάνες. Ωστόσο, η πλήρης εφαρμογή της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) το 2027 ενισχύει τα εισοδήματα και επαναφέρει την αποταμίευση στο 7,6% το 2027 και στο 8,2% το 2028. Παρά το ενεργειακό κύμα ακρίβειας που ανεβάζει τον πληθωρισμό στο 3,9% το 2026, η κυπριακή οικονομία διατηρεί ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά (3,4%) και ανεργία σε ιστορικά χαμηλά (3,8%). Για να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο και να στηρίξουν την κατανάλωση (+4,0%), τα νοικοκυριά αναγκάζονται φέτος να «ροκανίσουν» τις αποταμιεύσεις τους, ρίχνοντας το ποσοστό αποταμίευσης από το 8,1% στο 6,3%, καθώς οι μισθολογικές αυξήσεις (3,8%) κινούνται βραδύτερα από τις δαπάνες.

Στην Ελλάδα η αύξηση του ενεργειακού κόστους συγκρατεί την άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης στο 1,5% το 2026, 1,3% το 2027 και 1,4% το 2028, παρά τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης και τις φοροελαφρύνσεις. Το ποσοστό αποταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει σε αρνητικό έδαφος καθ’ όλη την περίοδο —γεγονός που δείχνει ότι οι δαπάνες υπερβαίνουν το τρέχον διαθέσιμο εισόδημα— αλλά βελτιώνεται σταδιακά από το -3,9% (2025) στο -3,1% το 2026, -2,0% το 2027 και -2,2% το 2028.

Υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης

• Αυστρία: Η ιδιωτική κατανάλωση κινείται υποτονικά (0,5% το 2026 και 0,6% το 2027–2028). Την κατάρρευση της κατανάλωσης αποτρέπει η αισθητή μείωση του ποσοστού αποταμίευσης, το οποίο υποχωρεί από 15,7% (2025) στο 14,0% το 2026 και 13,7% το 2027, προτού σταθεροποιηθεί στο 14,0% το 2028.

• Βέλγιο: Παρά τον υψηλό πληθωρισμό και τη βραδύτερη αύξηση των κοινωνικών παροχών, η κατανάλωση παραμένει ανθεκτική (1,1% το 2026, 0,8% το 2027, 1,2% το 2028). Αυτό στηρίζεται στην τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών και στη μείωση της αποταμίευσης των νοικοκυριών από 13,5% (2025) σε 12,6% (2026–2027) και 12,7% (2028).

• Βουλγαρία: Η ιδιωτική κατανάλωση σημειώνει εκρηκτική άνοδο 7,2% το 2026, προτού επιβραδυνθεί απότομα στο 2,4% το 2027 και 2,6% το 2028 λόγω υψηλών τιμών και ηπιότερων αυξήσεων στους μισθούς. Η ισχυρή καταναλωτική δαπάνη συνοδεύεται από βαθιά αρνητική αποταμίευση, η οποία επιδεινώνεται από το -8,9% (2025) στο -15,7% το 2026, -16,3% το 2027 και -16,8% το 2028.

• Γαλλία: Οι αυξημένες τιμές ενέργειας και ο πληθωρισμός περιορίζουν την κατανάλωση στο 0,4% το 2026 και 0,6% το 2027, με ανάκαμψη στο 1,2% το 2028. Τα γαλλικά νοικοκυριά διατηρούν υψηλό «μαξιλάρι» αποταμίευσης, το οποίο όμως υποχωρεί σταδιακά από το 17,4% (2025) στο 17,3% (2026) και 16,6% (2027) για να στηρίξει τις δαπάνες, ανεβαίνοντας ελαφρά στο 16,9% το 2028.

• Γερμανία: Οι ακριβοί λογαριασμοί ενέργειας συμπιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και την καταναλωτική εμπιστοσύνη, κρατώντας την κατανάλωση σχεδόν στάσιμη στο 0,3% το 2026, 0,4% το 2027 και 0,6% το 2028. Οι Γερμανοί παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, διατηρώντας το ποσοστό αποταμίευσης στα υψηλότερα επίπεδα της Ευρώπης: 19,1% το 2026, 18,9% το 2027 και 19,0% το 2028.

• Εσθονία: Μετά από κάμψη το 2025 (-0,3%), η ιδιωτική κατανάλωση ανακάμπτει κατά 2,1% το 2026 και το 2027, φτάνοντας το 2,5% το 2028 χάρη στην άνοδο των πραγματικών μισθών. Η αποταμίευση ανεβαίνει προσωρινά στο 11,1% το 2026 —καθώς ο γηράσκων πληθυσμός αποταμιεύει μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του— αλλά υποχωρεί στο 10,2% το 2027 και 9,1% το 2028.

• Ιρλανδία: Η κατανάλωση παραμένει εύρωστη (2,8% το 2026, 2,2% το 2027, 2,5% το 2028), στηριζόμενη στην ανθεκτική αγορά εργασίας και στα τεράστια αποθέματα αποταμίευσης. Το ποσοστό αποταμίευσης παραμένει κοντά στο 20% καθ’ όλη την τριετία (19,5% το 2026, 19,1% το 2027 και 19,4% το 2028).

• Ισπανία: Η ιδιωτική κατανάλωση αποτελεί την κύρια ατμομηχανή της ανάπτυξης με άνοδο 3,1% το 2026, 2,1% το 2027 και 1,9% το 2028. Η δυναμική αυτή τροφοδοτείται από τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη συνεχή αποκλιμάκωση της αποταμίευσης, η οποία πέφτει από 11,9% (2025) στο 10,8% (2026), 10,5% (2027) και 10,3% (2028).

• Ιταλία: Οι πληθωριστικές πιέσεις περιορίζουν την αγοραστική δύναμη, με αποτέλεσμα η κατανάλωση να επιβραδύνεται από 1,0% το 2026 σε μόλις 0,3% το 2027, προτού ανακάμψει στο 0,9% το 2028. Αντίστοιχα, η αποταμίευση μειώνεται από 10,8% (2025) στο 10,1% το 2026, για να επανέλθει στο 10,6% το 2027 και 10,8% το 2028.

• Κροατία: Παρά την αύξηση των πραγματικών μισθών, τα νοικοκυριά παραμένουν επιφυλακτικά λόγω των επίμονων ανατιμήσεων, οδηγώντας σε σταθερή αλλά μετριοπαθή αύξηση της κατανάλωσης κατά 2,1% το 2026, 2,3% το 2027 και 2,4% το 2028. Το ποσοστό αποταμίευσης παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο στο 11,3% (2026–2027) και 11,2% (2028).

• Λετονία: Η κατανάλωση αυξάνεται κατά 2,5% το 2026 χάρη στους πραγματικούς μισθούς, αλλά επιβραδύνεται στο 2,0% το 2027 και 1,9% το 2028 καθώς ο πληθωρισμός ροκανίζει την αγοραστική δύναμη. Ταυτόχρονα, τα νοικοκυριά αυξάνουν σταθερά την αποταμίευσή τους από 4,8% (2026) σε 5,5% (2027) και 6,2% (2028).

• Λιθουανία: Η κατανάλωση εκτινάσσεται κατά 4,3% το 2026, ωθούμενη τόσο από τους μισθούς όσο και από τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού που επιτρέπει την ανάληψη αποταμιεύσεων του δεύτερου πυλώνα. Το 2027 ο ρυθμός υποχωρεί στο 2,1% και επανέρχεται στο 3,1% το 2028, ενώ η αποταμίευση κινείται ανοδικά από 9,9% (2026) σε 10,4% (2027) και 10,6% (2028).

• Λουξεμβούργο: Η κατανάλωση επιβραδύνεται απότομα στο 0,5% το 2026 λόγω του ενεργειακού σοκ και των αυστηρών χρηματοδοτικών συνθηκών, αλλά ανακάμπτει δυναμικά στο 2,4% το 2027 και 2,7% το 2028 χάρη στις αυτόματες τιμαριθμικές αυξήσεις και τη φορολογική μεταρρύθμιση. Το ποσοστό αποταμίευσης διατηρείται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα: 19,0% το 2026, 18,6% το 2027 και 19,4% το 2028.

• Μάλτα: Η ιδιωτική κατανάλωση σημειώνει ισχυρή επέκταση 4,0% το 2026, επιταχύνεται στο 4,8% το 2027 —ενισχυμένη από το κρατικό αφορολόγητο επίδομα των 1.000 ευρώ στους εργαζόμενους— και διατηρείται στο 4,0% το 2028. Για το ποσοστό αποταμίευσης δεν δημοσιεύονται προβλέψεις για την περίοδο 2026–2028 (μετά το 19,1% του 2025).

• Ολλανδία: Η κατανάλωση αυξάνεται κατά 1,5% το 2026, επιβραδύνεται στο 1,0% το 2027 λόγω υψηλότερων φόρων και πληθωρισμού και ανακάμπτει στο 1,2% το 2028. Τα συσσωρευμένα αποθέματα αποταμίευσης λειτουργούν ως «αμορτισέρ», υποχωρώντας σταδιακά από το 17,7% (2026) στο 17,1% (2027) και 16,4% (2028).

• Πορτογαλία: Η κατανάλωση διατηρεί καλό ρυθμό (3,1% το 2026, 2,5% το 2027 και το 2028), ενισχυμένη το 2026 από έκτακτο επίδομα στους συνταξιούχους και επιστροφές φόρων. Το ποσοστό αποταμίευσης υποχωρεί από 12,3% (2025) στο 11,3% το 2026, 11,2% το 2027 και 11,1% το 2028.

• Σλοβακία: Η δημοσιονομική εξυγίανση και η άρση των πλαφόν στη θέρμανση κρατούν την κατανάλωση υποτονική (0,6% το 2026, 1,3% το 2027 και 1,0% το 2028). Παράλληλα, τα νοικοκυριά αυξάνουν το ποσοστό αποταμίευσης από 6,1% (2025) σε 7,0% το 2026, 7,6% το 2027 και 8,9% το 2028.

• Σλοβενία: Η κατανάλωση ενισχύεται από την αύξηση των μισθών (2,9% το 2026), εκτινάσσεται στο 4,2% το 2027 χάρη σε μειώσεις φόρων και εισφορών, και υποχωρεί στο 2,7% το 2028. Το ποσοστό αποταμίευσης κινείται επίσης ανοδικά στο 15,3% (2026) και 15,9% (2027), πριν διαμορφωθεί στο 15,4% το 2028.

• Φινλανδία: Μετά τη συρρίκνωση του 2025 (-1,1%), η κατανάλωση επιστρέφει σε θετικό έδαφος (1,0% το 2026, 1,2% το 2027 και 1,4% το 2028). Καθώς τα πραγματικά εισοδήματα μένουν στάσιμα το 2026 και το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικών δανείων αυξάνεται, η αποταμίευση μειώνεται από 13,8% (2025) στο 13,4% (2026) και 13,2% (2027–2028).