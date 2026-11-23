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Δεν λέει να χειμωνιάσει καθώς επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και οι λιακάδες. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι μέτριοι, 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ο οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Την Πέμπτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.