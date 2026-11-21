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Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης και της χαμηλής νέφωσης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο στα δυτικά και τα ορεινά, παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα παράλια μεχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακα στα προσήνεμα παράλια θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά, ενώ αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα νότια και τα ανατολικά θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια προοδευτικά θα καταστεί λίγο ταραγμένη μεχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 15 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Τρίτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού.

Η θερμοκρασία αναμένεται θα σημειώσει σταδιακά πτώση μέχρι τη Δευτέρα και μη αξιόλογη μεταβολή την Τρίτη, παραμένοντας πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.