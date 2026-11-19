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Μια νέα καταιγίδα έπληξε σήμερα την Καλιφόρνια, προκαλώντας πλημμύρες στους δρόμους του Λος Άντζελες και του Σαν Φρανσίσκο.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα, ώστε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν σήμερα το πρωί το Λος Άντζελες, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες σε πολλούς δρόμους της πόλης.

🌧️☔️FLOODS STRIKE LA: Much of the greater Los Angeles, CA metro was dealing with intense storms & heavy rainfall earlier this morning – with widespread flash flood warnings issued. The biggest concern: heavy rain over the multiple burn scarred areas around Los Angeles from the… pic.twitter.com/fI7mwdwmyK — WeatherNation (@WeatherNation) November 19, 2026

Κοντά στο αεροδρόμιο του Μπέρμπανκ, βόρεια της μεγαλούπολης, οι πυροσβέστες χρειάστηκε να διασώσουν έναν οδηγό που είχε παγιδευτεί καθώς το νερό είχε καλύψει το όχημά του.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι κάτοικοι ανήρτησαν εικόνες με αυτοκίνητα να διασχίζουν πλημμυρισμένους δρόμους, με το νερό να φθάνει έως τις πόρτες των οχημάτων.

Η συνοικία του Βόρειου Χόλιγουντ, στο βόρειο τμήμα του Λος Άντζελες, επλήγη σφόδρα.

Παρόμοιο το σκηνικό που καταγράφθηκε χθες στο Σαν Φρανσίσκο, όπου φωτογραφίες και βίντεο από ρομποτικά ταξί και οχήματα διανομής που κινούνταν μέσα σε ορμητικούς χειμάρρους νερού έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Neither rain nor waist-deep floodwaters could stop this delivery! 📦 A USPS worker was spotted delivering packages through flooded streets in San Francisco on Wednesday as record-breaking rainfall soaked the city.



Downtown San Francisco recorded 2.64 inches of rain on Wednesday,… pic.twitter.com/dXEQWlhmA8 — AccuWeather (@accuweather) November 19, 2026

Χθες, το κέντρο της πόλης του Σαν Φρανσίσκο κατέγραψε σχεδόν 7 εκατοστά βροχής, σύμφωνα με τις αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS).

Το ύψος της βροχής που έπεσε στην πόλη σε ωριαία βάση έφθασε σε επίπεδα που έχουν καταγραφεί λιγότερες από δέκα φορές από τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με τον Ντάνιελ Σουάιν, ειδικό στα ακραία καιρικά φαινόμενα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA).

Στην περιοχή του Λος Άντζελες, οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις ζητώντας από τους κατοίκους να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

Αυτό αφορούσε κυρίως τη συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς και τις πόλεις Μαλιμπού και Αλταντένα, που είχαν καταστραφεί από τις πυρκαγιές, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο 31 ανθρώπων στη μεγαλούπολη τον Ιανουάριο του 2025.

«Κάθε κάτοικος του Λος Άντζελες πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη αυτόν τον καιρό», προειδοποίησε η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας. «Έχουμε δεχθεί πολλή βροχή σε μικρό χρονικό διάστημα, κάτι που θα συνεχίσει να προκαλεί πλημμύρες στους δρόμους, δέντρα να ξεριζώνονται, όπως και πιθανές κατολισθήσεις λάσπης και φερτών υλικών».

Ο συναγερμός για τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα παραμείνει σε ισχύ έως αύριο.

skai.gr