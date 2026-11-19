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Δεδομένα χιλιάδων πελατών των Visa, Mastercard και JP Morgan διέρρευσε την Πέμπτη (19/11) η ομάδα χάκερ με την ονομασία «n0n», η οποία ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

Το περιστατικό αποτελεί το τελευταίο σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας.

Εκπρόσωπος της Visa δήλωσε στην Wall Street Journal που δημοσιεύει την πληροφορία, ότι δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πληρωμών, όπως αριθμοί καρτών, ενώ ανέφερε ότι τα συστήματα της Visa δεν εμπλέκονται ούτε επηρεάζονται. Πρόσθεσε ότι το περιστατικό αφορούσε έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Η JPMorgan εξέδωσε επίσης ανακοίνωση λέγοντας ότι η παραβίαση επηρέασε τρίτους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες στην τράπεζα.

Τεράστιος όγκος δεδομένων

Σύμφωνα με την WSJ, η τράπεζα εκτιμά ότι οι χάκερς απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα μάρκετινγκ, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν ονόματα πελατών και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ομάδα n0n ισχυρίστηκε στις 16 Νοεμβρίου ότι είχε αποκτήσει αρχεία κατόχων καρτών, τα οποία περιελάμβαναν «εκατοντάδες χιλιάδες αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο καμπανιών για δεκάδες χιλιάδες διαφορετικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόχων καρτών», σύμφωνα με ένα στιγμιότυπο οθόνης του μηνύματος που καταγράφηκε από την πλατφόρμα έρευνας για το κυβερνοέγκλημα eCrime.ch.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, τα δεδομένα περιλαμβάνουν 124 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τραπεζικών υπαλλήλων και περισσότερες από 16.000 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πελατών, ορισμένες από τις οποίες περιλαμβάνουν αριθμούς τηλεφώνου και ταχυδρομικούς κώδικες.

«Με βάση την έρευνά μας μέχρι στιγμής, πιστεύουμε ότι οι εισβολείς απέκτησαν πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα μάρκετινγκ που κατείχαν αυτοί οι προμηθευτές, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ονόματα πελατών και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου», δήλωσε εκπρόσωπος της JPMorgan στο Reuters, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα επικοινωνήσει απευθείας με τους πελάτες που επηρεάστηκαν.

«Δεν υπάρχει καμία σχέση με τη διακοπή της υπηρεσίας που υπέστησαν ορισμένοι πελάτες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Mastercard: Περιορισμένες οι πληροφορίες που διέρρευσαν

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της Mastercard δήλωσε η παραβίαση εξέθεσε «περιορισμένο όγκο πληροφοριών από μια υποομάδα κατόχων καρτών που είχαν εγγραφεί σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα παροχών».

Η έκθεση έχει περιοριστεί και δεν επηρέασε το δίκτυο πληρωμών της Mastercard ούτε τη δυνατότητα των κατόχων καρτών να χρησιμοποιούν τις κάρτες τους, πρόσθεσε.

Πάντως καμία από τις τρεις εταιρείες δεν κατονόμασε την τρίτη εταιρεία που υπέστη την επίθεση. Επίσης, δήλωσαν ότι τα δεδομένα πληρωμών δεν επηρεάστηκαν.

cnn.gr