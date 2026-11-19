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Ο ρωσικός στρατός αξιοποίησε τον παγκόσμιο ενθουσιασμό που προκάλεσε η κυκλοφορία της νέας έκδοσης του βιντεοπαιχνιδιού «Grand Theft Auto VI», προκειμένου να ενθαρρύνει τους πολίτες να καταταγούν και να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δημοσίευσε στο κανάλι του στο Telegram μια αφίσα που παραπέμπει στην εμβληματική αφίσα του παιχνιδιού, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα: «Διαλέξτε τη δική σας αποστολή».

Σύμφωνα με το εργαλείο ανίχνευσης SynthID της Google, η αφίσα δημιουργήθηκε ή επεξεργάστηκε με χρήση εφαρμογής της Τεχνικής Νοημοσύνης της OpenAI.

Russia’s Defense Ministry urges Russians to join the military instead of playing GTA VI. pic.twitter.com/LdIals5Gvp — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Αντί για εικόνες από το βιντεοπαιχνίδι, η αφίσα απεικονίζει τανκς, πυραύλους, drones, πολεμικά πλοία και στρατιώτες που φέρουν τη ρωσική σημαία και το σύμβολο «Z» – μια αναφορά στην επίθεσή του στην Ουκρανία που ξεκίνησε το 2022.

Το «GTA VI», που κυκλοφορει στην αγορά πάνω από οκτώ χρόνια, έγινε δεκτό με επαίνους από ένα παγκόσμιο κοινό κατά την κυκλοφορία της νέας έκδοσης.



Μεγάλοι μισθοί και μπόνους

Σημειώνεται ότι η Μόσχα προσφέρει τεράστιους μισθούς και μπόνους σε στρατιώτες που κατατάσσονται για να πολεμήσουν, με στόχο να προσελκύσει χαμηλόμισθους εργαζόμενους να ενταχθούν στον στρατό.

Η Ρωσία δεν δημοσιεύει επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην επίθεσή της κατά της Ουκρανίας.

Ωστόσο, η ρωσική υπηρεσία του BBC και το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Mediazona, που βασίζονται ιδίως σε τοπικά δημοσιευμένες αναγγελίες θανάτων, έχουν καταμετρήσει πολλές εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς στις τάξεις των ρωσικών δυνάμεων.

protothema.gr