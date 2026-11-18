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Η μεγάλη στιγμή για τους φίλους της σειράς παιχνιδιών Grand Theft Auto έφτασε. Στις 19 Νοεμβρίου το GTA 6 κυκλοφορεί και εκατομμύρια φίλοι του video game θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε ένα τελείως διαφορετικό σύμπαν από αυτό που είχαν συνηθίσει.

Σχεδόν 13 χρόνια μετά την κυκλοφορία του GTA5 και έπειτα από μία δεκαετία παραγωγής με πολλές αναβολές, η Rockstar υπόσχεται ένα παιχνίδι το οποίο θα ανταμείψει την υπομονή των φανατικών του παιχνιδιού.

Για αυτό το λόγο έχει φέρει και πολλές αλλαγές στο παιχνίδι οι οποίες χρήζουν προσοχής πριν πατήσετε το play.

1. Ο τεράστιος χάρτης της πολιτείας Leonida

Παρότι η Vice City —η εκδοχή του Μαϊάμι στον κόσμο του παιχνιδιού— κατέχει κεντρική θέση, αποτελεί ουσιαστικά το βασικό αστικό κέντρο της ευρύτερης φανταστικής πολιτείας Leonida, η οποία βασίζεται στη Φλόριντα.

Εκτός από την πόλη, ο χάρτης περιλαμβάνει ποικίλες περιοχές, όπως τα Port Gellhorn, Ambrosia, Leonida Keys, Grassrivers και το εθνικό πάρκο Mount Kalaga. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το συνολικό μέγεθος του χάρτη αντιστοιχεί περίπου στο άθροισμα των χαρτών των GTA IV, GTA V και Red Dead Redemption 2.

2. Δυναμικές αντιδράσεις του περιβάλλοντος

Ένα από τα βασικά νέα στοιχεία αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος και οι χαρακτήρες που ελέγχονται από τον υπολογιστή (NPCs) αντιδρούν στις κινήσεις του παίκτη. Η συμπεριφορά των περαστικών προσαρμόζεται ανάλογα με την περιοχή και τα συμφραζόμενα: για παράδειγμα, η εμφάνιση ενός όπλου σε κοινή θέα προκαλεί διαφορετική αντίδραση σε σχέση με τη φύλαξή του στη θήκη, ανάλογα με το ποιος βρίσκεται στο σημείο.

3. Αναβαθμισμένο σύστημα αστυνόμευσης

Το σύστημα καταδίωξης («Wanted») λειτουργεί πλέον με αυξημένη νοημοσύνη. Οι αστυνομικές δυνάμεις καταγράφουν τα ρούχα, τη συνοδεία, το όχημα και τη συμπεριφορά του παίκτη, δημιουργώντας προφίλ αναγνώρισης.

Παράλληλα, προστίθενται νέες μονάδες, όπως αστυνομικοί σκύλοι (K9) που καταδιώκουν και ακινητοποιούν τους χαρακτήρες, ενώ οι ενέργειες μετά τη διάπραξη ενός εγκλήματος επηρεάζουν μακροπρόθεσμα τη φήμη του παίκτη.

4. Διαφορετική διαχείριση όπλων και οχημάτων

Σε αντίθεση με τα παλαιότερα παιχνίδια της σειράς, ο παίκτης δεν μπορεί πλέον να μεταφέρει δεκάδες όπλα ταυτόχρονα. Ακολουθώντας τη λογική του Red Dead Redemption 2, ο οπλισμός αποθηκεύεται στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου και απαιτείται επιλογή περιορισμένου αριθμού όπλων πριν από κάθε αποστολή.

Αντίστοιχα, στα οχήματα εισάγεται ο περιορισμός των καυσίμων και η ανάγκη συντήρησης της καλής κατάστασής τους. Επιπλέον, η κλοπή ακριβών αυτοκινήτων καθίσταται δυσκολότερη, καθώς διαθέτουν εξελιγμένα αντικλεπτικά συστήματα και ενδεχομένως συσκευές εντοπισμού (trackers).

5. Δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών

Η μετακίνηση στη Leonida δεν απαιτεί αποκλειστικά τη χρήση αυτοκινήτου, καθώς έχει ενσωματωθεί ένα πλήρες δίκτυο μέσων μεταφοράς, που περιλαμβάνει τρένα, μετρό, κλήση ταξί μέσω εφαρμογής και ενοικιαζόμενα πατίνια.

Το σύστημα αυτό συνδέεται και με τη διαφυγή από τις αρχές: εάν ο παίκτης διακόψει την οπτική επαφή με την αστυνομία και επιβιβαστεί απαρατήρητος σε τρένο ή λεωφορείο, μπορεί να διαφύγει χωρίς περαιτέρω καταδίωξη.

6. Μεγαλύτερο βάθος και προσβάσιμοι εσωτερικοί χώροι

Η Rockstar Games έχει αυξήσει σημαντικά τον όγκο του δευτερεύοντος περιεχομένου και των διαθέσιμων δραστηριοτήτων εκτός της βασικής πλοκής. Έχει δοθεί έμφαση στη δυνατότητα εισόδου σε πολλαπλάσιο αριθμό κτιρίων σε σύγκριση με τους προηγούμενους τίτλους, ενώ ο κόσμος εμπλουτίζεται με νέους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τηλεοπτικές εκπομπές, εικονικές μάρκες και τυχαίες συναντήσεις.

7. Η σημασία του εγκληματικού προφίλ

Ο τρόπος με τον οποίο ο παίκτης εκτελεί τις εγκληματικές ενέργειες και αλληλεπιδρά με τον κόσμο διαμορφώνει το εγκληματικό του προφίλ, καθορίζοντας εάν θα λειτουργεί ως «επαγγελματίας» ή ως «αμετανόητος» κακοποιός. Οι επιλογές αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εξέλιξη της κεντρικής ιστορίας και στη προσπάθεια των δύο πρωταγωνιστών να απομακρυνθούν από την παρανομία.

tovima.gr