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Στο 5,4% αυξήθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2026, από 5,2% τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας περαιτέρω επιτάχυνση των ανατιμήσεων και παραμένοντας σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 4%, με την ενέργεια να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα αύξησης των τιμών.

Τα στοιχεία βασίζονται στον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) και αποτυπώνουν σημαντική επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Κύπρο σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, όταν το αντίστοιχο ποσοστό είχε περιοριστεί στο 0,2%.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 0,2% μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2026.

Ανοδική πορεία του πληθωρισμού από τον Μάιο

Η εξέλιξη του πληθωρισμού κατά τους τελευταίους μήνες καταδεικνύει τη σταδιακή ενίσχυση των πιέσεων στις τιμές καταναλωτή.

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο είχε διαμορφωθεί στο 3,5% τον Μάιο και αυξήθηκε στο 4,1% τον Ιούνιο.

Τον Ιούλιο ανήλθε στο 4,4%, ενώ τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έφτασε στο 5,2%.

Η νέα άνοδος στο 5,4% τον Οκτώβριο επιβεβαιώνει τη συνέχιση της ανοδικής πορείας του εναρμονισμένου πληθωρισμού, ο οποίος έχει αυξηθεί κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες από τον Μάιο.

Στο 4% ο πληθωρισμός σε ΕΕ και Ευρωζώνη

Ανοδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην ΕΕ διαμορφώθηκε στο 4% τον Οκτώβριο του 2026, έναντι 3,8% τον Σεπτέμβριο και 2,5% τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους.

Αντίστοιχη αύξηση καταγράφηκε στην Ευρωζώνη, όπου το ποσοστό ανήλθε επίσης στο 4%, από 3,8% τον προηγούμενο μήνα.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη είχε διαμορφωθεί στο 2,1%.

Η Κύπρος, με ποσοστό 5,4%, βρέθηκε 1,4 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της ΕΕ.

Ποιες χώρες κατέγραψαν τον υψηλότερο πληθωρισμό

Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζουν τα ποσοστά πληθωρισμού μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία με 7%, στη Λιθουανία με 6,1% και στη Βουλγαρία με 5,9%.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Σουηδία, όπου ο πληθωρισμός περιορίστηκε στο 0,6%, και στην Τσεχία και τη Δανία, με 2,1% σε κάθε χώρα.

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε εννέα κράτη μέλη, παρέμεινε αμετάβλητος σε δύο και αυξήθηκε σε 16.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την επέκταση των πληθωριστικών πιέσεων σε μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον Οκτώβριο.

Η ενέργεια ο μεγαλύτερος παράγοντας αύξησης των τιμών

Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurostat, η ενέργεια είχε τη μεγαλύτερη θετική συμβολή στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης τον Οκτώβριο.

Ειδικότερα, η συμβολή της ανήλθε σε 1,89 ποσοστιαίες μονάδες, αποτελώντας τον σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης του ετήσιου ποσοστού.

Ακολούθησαν οι υπηρεσίες, με συμβολή 1,55 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά συνέβαλαν κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες.

Η συμβολή των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού διαμορφώθηκε στις 0,29 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των υπηρεσιών αποτέλεσαν τους κυριότερους παράγοντες που επηρέασαν τον ετήσιο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ενώ στην Κύπρο η άνοδος του εναρμονισμένου δείκτη συνεχίστηκε για ακόμη έναν μήνα, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.