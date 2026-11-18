Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στις 562 ανήλθαν οι νέες αναφορές που δέχθηκε το Σπίτι του Παιδιού από τις αρχές του 2026 μέχρι σήμερα, αριθμός που ξεπερνά τις 528 αναφορές που καταγράφηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Τα στοιχεία γνωστοποίησε ο οργανισμός Hope For Children, ο οποίος έχει αναλάβει τη λειτουργία του Σπιτιού του Παιδιού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και υλοποιεί δράσεις πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων.

Σε ανακοίνωσή του για την 18η Νοεμβρίου, Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση, αναφέρεται ότι τον τελευταίο χρόνο, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκπαίδευση επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με παιδιά, ώστε να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται έγκαιρα σε ενδείξεις σεξουαλικής βίας.

Προστίθεται πως οι εκπαιδεύσεις καλύπτουν επίσης τη θεματική «Σεξουαλική Ανάπτυξη & Διαπαιδαγώγηση Παιδιών και Εφήβων» και αξιοποιούν την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει ο οργανισμός σε αυτόν τον τομέα εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια.

Σε ό,τι αφορά τη θεματική που επέλεξε για το 2026 το Συμβούλιο της Ευρώπης για την «ηθική δημοσιογραφική κάλυψη της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών», το Hope For Children καλεί τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης να εφαρμόσουν στην πράξη τις αρχές της υπεύθυνης κάλυψης.

Η υπεύθυνη κάλυψη μιας υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού αρχίζει πριν από τη δημοσίευση στάδιο κατά το οποίο η πληροφορία πρέπει να αξιολογείται με βάση το τι προσφέρει στην ενημέρωση του κοινού και πώς μπορεί να επηρεάσει το παιδί, σημειώνει.

Στη στάθμιση ανάμεσα στο δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση και στο δικαίωμα του παιδιού στην ιδιωτικότητα, γνώμονας είναι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, προσθέτει.

Αφού επισημαίνει ότι η ταυτότητα ενός παιδιού δεν αποκαλύπτεται μόνο από το όνομά του, προσθέτει ότι τοποθεσίες, λεπτομέρειες που αφορούν το βίωμα του, συγγενικές σχέσεις, φωτογραφίες και βίντεο μπορούν να το κάνουν αναγνωρίσιμο, άμεσα ή έμμεσα.

Ο Οργανισμός καλεί επίσης τα μέσα ενημέρωσης να αποφεύγουν δραματοποιημένους τίτλους, γραφικές περιγραφές και λεπτομέρειες που δεν βοηθούν στην κατανόηση του φαινομένου, προσθέτοντας ότι η γλώσσα του ρεπορτάζ πρέπει να σέβεται το παιδί και να αποφεύγει διατυπώσεις που αμφισβητούν όσα έχει πει, το στιγματίζουν ή του αποδίδουν ευθύνη.

Η Εκτελεστική Διευθύντρια Hope For Children Άντρια Νεοκλέους δήλωσε σχετικά πως η υπεύθυνη ενημέρωση από τα ΜΜΕ, και η ανάδειξη των διαθέσιμων υπηρεσιών στήριξης, μπορεί να ενθαρρύνει τα παιδιά και τις οικογένειες να μιλήσουν και να αναζητήσουν βοήθεια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των παιδιών.

ΚΥΠΕ