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Μόνο σε πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του αιτητή διεθνούς προστασίας μπορεί να χορηγηθεί δωρεάν νομική αρωγή για την καταχώριση προνομιακής αίτησης Habeas Corpus, σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η απόφαση αφορά τον δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας της διάρκειας κράτησης αλλοδαπών που διαμένουν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία και τελούν υπό κράτηση με σκοπό την απέλασή τους.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νομική Υπηρεσία, το Ανώτατο, με απόφασή του ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2026, αποδέχθηκε την ένσταση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και επιβεβαίωσε την πάγια νομολογία του επί του ζητήματος.

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, το Ανώτατο επιβεβαίωσε ότι δωρεάν νομική αρωγή για την καταχώριση τέτοιου αιτήματος δικαιούνται μόνο αλλοδαποί που έχουν την ιδιότητα του αιτητή διεθνούς προστασίας, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Η Νομική Υπηρεσία διευκρινίζει ότι, σε περίπτωση που αίτηση Habeas Corpus γίνει αποδεκτή από το δικαστήριο, το πρόσωπο που τελεί υπό κράτηση αφήνεται αμέσως ελεύθερο.

ΚΥΠΕ