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Στην απέλαση δύο αδελφών ποδοσφαιριστών από την Γκάνα, οι οποίοι διέμεναν στην Κύπρο για σχεδόν τρία χρόνια χωρίς νόμιμη άδεια παραμονής, προχώρησαν τις προηγούμενες ημέρες οι αρμόδιες Αρχές. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για τους 22χρονους Σένιορ και Τζούνιορ Τόκου, οι οποίοι είχαν έρθει αρχικά στο νησί για λογαριασμό ποδοσφαιρικού σωματείου, ενώ κατά τη φετινή σεζόν ανήκαν στην Ξυλοφάγου FC. Στο παρελθόν αγωνίστηκαν επίσης στον Οθέλλο Αθηαίνου και στον Ηρακλή Γερολάκκου.

Πριν από μερικές εβδομάδες συνελήφθησαν από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια προπόνησης και τέθηκαν υπό κράτηση, καθώς διαπιστώθηκε ότι παρέμεναν στην Κύπρο χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Μάλιστα, είχαν συνάψει νέο συμβόλαιο με ποδοσφαιρικό σωματείο, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να είχαν ήδη αποχωρήσει από τη χώρα. Η απομάκρυνσή τους πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της Αστυνομίας και του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας.

Οι δύο αδελφοί είχαν προχωρήσει επίσης και σε δημόσια έκκληση βοήθειας μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που βίωναν μετά τη σύλληψή τους. Όπως ανέφεραν, ήρθαν στην Κύπρο με όνειρο να γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και να στηρίξουν οικονομικά τις οικογένειές τους. Τόνισαν ότι πέρασαν εβδομάδες υπό κράτηση, με τους δικούς τους ανθρώπους να αγωνιούν για την τύχη τους, ζητώντας μια ευκαιρία να διευθετήσουν το ζήτημα της παραμονής τους και να συνεχίσουν να αγωνίζονται.

Πάντως, η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει ένα διαχρονικό πρόβλημα στο κυπριακό ποδόσφαιρο, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που βρίσκονται εκτεθειμένοι εξαιτίας παραλείψεων ή λανθασμένων χειρισμών από διοικήσεις σωματείων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης.

Σημειώνεται επίσης ότι το Υφυπουργείο Μετανάστευσης έχει ήδη δώσει περιθώριο συμμόρφωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, καλώντας τα σωματεία να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες που αφορούν αλλοδαπούς αθλητές και προπονητές. Από τον Ιανουάριο του 2027 αναμένεται εντατικοποίηση των ελέγχων, με στόχο την αποτροπή ανάλογων περιστατικών και την προστασία των αθλητών.

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