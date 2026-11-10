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Αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε το βράδυ της Δευτέρας (9/11) ανάρτηση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του φορώντας φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Η δημοσίευση διαδόθηκε γρήγορα, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των χρηστών.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η φανέλα ήταν δώρο από οπαδούς των γαλαζοκιτρίνων, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου και τις εντυπωσιακές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (8/11).

Ο Ηλίας Κασιδιάρης ευχαρίστησε δημόσια όσους του προσέφεραν τη φανέλα, κάνοντας αναφορά στους «εθνικιστές φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ» και ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του με το σύνθημα «Ελλάς – Κύπρος – Ένωσις!».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ευχαριστώ τους Εθνικιστές φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ για την εμφάνιση που μου δώρισαν για τα 100 χρόνια του ιστορικού Ομίλου ΕΛΛΗΝΩΝ Λευκωσίας. ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ – ΕΝΩΣΙΣ!».

Ευχαριστώ τους Εθνικιστές φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ για την εμφάνιση που μου δώρισαν για τα 100 χρόνια του ιστορικού Ομίλου ΕΛΛΗΝΩΝ Λευκωσίας.

ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ – ΕΝΩΣΙΣ! pic.twitter.com/Bglp1CiRQr November 9, 2026

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