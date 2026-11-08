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Ξεχωριστή θέση στις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ είχαν οι βραβεύσεις σπουδαίων προσωπικοτήτων που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στην ιστορία του συλλόγου. Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και μέλη των οικογενειών τους βρέθηκαν στο επίκεντρο, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο των γαλαζοκιτρίνων.

Η αρχή έγινε με τον αείμνηστο Ίαν Μουρς, τον εμβληματικό Άγγλο σκόρερ που έφυγε από τη ζωή το 1998. Την τιμητική διάκριση παρέλαβαν οι δύο γιοι του, με τον Ρίτσι Μουρς να συγκινεί με τα λόγια του: «Σας ευχαριστώ που ποτέ δεν ξεχάσατε τον πατέρα μου, ούτε αυτός σας ξέχασε ποτέ. Αγάπησε αυτό τον Σύλλογο και οι ιστορίες του ήταν πάντα για το ΑΠΟΕΛ, ήταν οι καλύτερες στιγμές της ζωής του».

Ακολούθησε η βράβευση του Νούνο Μοράις, του ποδοσφαιριστή με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Ο Πορτογάλος πρώην αρχηγός εκπροσωπήθηκε από τη σύζυγο και τους δύο γιους του, με τον Νταβίντ να μεταφέρει το μήνυμα του πατέρα του: «Κάποιες φορές η αγάπη κρατάει αιώνια. Η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνoμωσύνη και σεβασμό. Αυτό το βραβείο ανήκει σε όλους μας. Ένα κομμάτι μου θα είναι πάντα εδώ, χρόνια πολλά ΑΠΟΕΛ!».

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η υποδοχή και για τον Αντρέα Στυλιανού, έναν από τους σπουδαιότερους αρχηγούς στην ιστορία των γαλαζοκιτρίνων. Υπό τους ήχους ελληνικής μουσικής και το χειροκρότημα ολόκληρου του ΓΣΠ, ο παλαίμαχος άσος εξέφρασε με λίγα λόγια τη βαθιά σύνδεσή του με τον σύλλογο: «Το ΑΠΟΕΛ για μένα είναι Θρησκεία, δεν βρίσκω λόγο να εκφραστώ. Μόνο ΑΠΟΕΛ!».

Τη σκυτάλη πήρε ο Μαρίνος Σατσιάς, ακόμη ένας εμβληματικός αρχηγός που συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες του ΑΠΟΕΛ. Ο Κύπριος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στο παιδικό του όνειρο και στη σημασία του κόσμου για τον σύλλογο: «Για μένα το ΑΠΟΕΛ είναι πολλά πράγματα, είχα όνειρο από μικρός να παίξω και να γίνω αρχηγός. Τα κατάφερα και είμαι ευλογημένος. Η δύναμη αυτής της ομάδας είναι ο κόσμος, σας ευχαριστώ».

Υπό τους ήχους του συρτακιού έκανε την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο ο Νίκος Παντζιαράς, γνωρίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κόσμου του ΑΠΟΕΛ. Ο παλαίμαχος άσος, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε: «Το ΑΠΟΕΛ είναι ανίατη ασθένεια, δεν βρέθηκε το φάρμακο και δεν θέλουμε να βρεθεί! Η βραδιά είναι αφιερωμένη σε όσους μας βλέπουν από ψηλά και ιδιαίτερα στον Άρη μας».

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