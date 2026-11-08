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Με εκατοντάδες βεγγαλικά και πυροτεχνήματα υποδέχθηκαν οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής του συλλόγου. Λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, όταν το ρολόι έδειξε 8 Νοεμβρίου και ο ΑΠΟΕΛ μπήκε επίσημα στη δεύτερη εκατονταετία της ιστορίας του, οι φίλοι των γαλαζοκιτρίνων έκαναν τη νύχτα μέρα στο Σωματείο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Τα συνθήματα, οι φωνές και τα χρώματα του συλλόγου κυριάρχησαν στην ατμόσφαιρα, με τον κόσμο να γιορτάζει με τον δικό του τρόπο τα 100α γενέθλια της αγαπημένης του ομάδας. Μια ξεχωριστή στιγμή για την οικογένεια του ΑΠΟΕΛ, με τους εορτασμούς να κορυφώνονται σήμερα, ανήμερα της ιστορικής επετείου, με την αναμέτρηση απέναντι στον Άρη στο ΓΣΠ.