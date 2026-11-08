Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Γνωρίζουμε ότι η μεσογειακή διατροφή κάνει καλό στην υγεία μας. Γιατί, λοιπόν, δυσκολευόμαστε τόσο να την ακολουθήσουμε;

Μια επιστημονική μελέτη έρχεται να δείξει ότι το πρόβλημα δεν είναι πάντοτε η έλλειψη ενημέρωσης ή θέλησης. Ο χρόνος, οι συνήθειες της οικογένειας και η ευκολία των έτοιμων γευμάτων μπορούν να καθορίσουν τις καθημερινές διατροφικές μας επιλογές.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Environmental Psychology, εξέτασε τους παράγοντες που εμποδίζουν τους ανθρώπους να υιοθετήσουν τη μεσογειακή διατροφή, ακόμη κι όταν γνωρίζουν τα οφέλη της.

Τα τέσσερα βασικά εμπόδια

Οι επιστήμονες μελέτησαν 443 ενήλικες στην Αυστραλία, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο που εξετάζει τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και τα κίνητρα που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Από την ανάλυση προέκυψαν τέσσερις βασικές κατηγορίες εμποδίων:

Η ισχυρή συνήθεια κατανάλωσης κρέατος.

Η έλλειψη χρόνου και γνώσεων για την προετοιμασία γευμάτων.

Οι διαφορετικές διατροφικές προτιμήσεις μέσα στην οικογένεια.

Οι τροφικές αλλεργίες και ορισμένες περιοριστικές αντιλήψεις για την υγιεινή διατροφή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η ανάγκη προετοιμασίας φαγητού για άλλα μέλη της οικογένειας μπορούσε να δυσκολεύει την υιοθέτηση ενός διαφορετικού διατροφικού προτύπου.

Η γνώση κάνει τη διαφορά

Η εξοικείωση με τη μεσογειακή διατροφή αναδείχθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συνδέονταν με την πρόθεση υιοθέτησής της.

Όσο καλύτερα γνώριζαν οι συμμετέχοντες τι περιλαμβάνει, τόσο πιθανότερο ήταν να δηλώνουν πρόθυμοι να την ακολουθήσουν.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι οι άνθρωποι που είχαν ήδη περιορίσει την κατανάλωση κρέατος έτειναν να καταναλώνουν περισσότερα όσπρια και να είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με το συγκεκριμένο διατροφικό πρότυπο.

Συνολικά, οι παράγοντες που εξετάστηκαν εξηγούσαν το 44% της διαφοροποίησης στην πρόθεση υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής.

Τι μπορούμε να αλλάξουμε στην καθημερινότητά μας

Η μεσογειακή διατροφή βασίζεται κυρίως στα λαχανικά, τα φρούτα, τα όσπρια, τα δημητριακά ολικής άλεσης, τους ξηρούς καρπούς και το ελαιόλαδο. Περιλαμβάνει επίσης ψάρια και μέτριες ποσότητες γαλακτοκομικών, με περιορισμένη κατανάλωση κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η καλύτερη ενημέρωση πρέπει να συνοδεύεται από πρακτικές λύσεις: εύκολες συνταγές, καλύτερο προγραμματισμό γευμάτων και επιλογές που μπορούν να αποδεχθούν όλα τα μέλη της οικογένειας.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία και εξέτασε κυρίως προθέσεις, όχι πραγματικές μακροχρόνιες αλλαγές στη διατροφή.