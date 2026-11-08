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Να τολμήσουν να παντρευτούν και να δημιουργήσουν οικογένειες, χωρίς να φοβούνται τη δέσμευση, κάλεσε τους νέους ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας του στη Νότια Αμερική.

Μιλώντας σε προσευχή νέων, σε κατάμεστο στάδιο στο Μοντεβιδέο, πρωτεύουσα της Ουρουγουάης, ο Ποντίφικας απηύθυνε μήνυμα υπέρ του γάμου και της οικογενειακής ζωής, σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια καταγράφει απότομη πτώση των γεννήσεων.



«Νέοι, τολμήστε να κάνετε το βήμα να παντρευτείτε και να δημιουργήσετε οικογένεια. Μην φοβάστε το “για πάντα”!», προέτρεψε ο Πάπας, απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους νέους.

ertnews.gr