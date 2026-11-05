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Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ δέχθηκε σήμερα στο Βατικανό τον Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στην Ιταλία, σε μια ακρόαση κατά την οποία ο 85χρονος τραγουδοποιός τού χάρισε την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Chronicles – Volume One». Κατά τη σύντομη συνάντησή τους, ο ποντίφικας έδωσε στον Ντίλαν ένα ροζάριο, σύμφωνα με τον ιστότοπο Vatican News.

Ο Λέων ΙΔ΄, ο πρώτος αμερικανός προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, είχε επικαλεστεί στίχους του Μπομπ Ντίλαν στον πρόλογο του βιβλίου του για την ειρήνη, με τίτλο «Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift» («Αφοπλισμένη και αφοπλιστική: Η ειρήνη είναι δώρο»). Το απόσπασμα προερχόταν από το αντιπολεμικό τραγούδι «Go Away you Bomb» (1963) το οποίο έγραψε ο μοναδικός τραγουδιστής που έχει τιμηθεί με Νόμπελ Λογοτεχνίας (2016).

Ο 71χρονος πάπας έχει υιοθετήσει σθεναρά αντιπολεμικές θέσεις, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «άσχετο» σε θέματα εξωτερικής πολιτικής όταν ο ποντίφικας είχε επικρίνει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Λέων ΙΔ΄ δεν είναι ο πρώτος πάπας που συναντά ο Μπομπ Ντίλαν. Είχε τραγουδήσει σε εκδήλωση για τους νέους στην Μπολόνια το 1997, παρουσία του Ιωάννη Παύλου Β΄.

ΑΠΕ-ΜΠΕ