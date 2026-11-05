Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Οριζόντιες μισθολογικές αυξήσεις 2,75% για το 2026 και 2,75% για το 2027, χωρίς σύνδεση με την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού, περιλαμβάνει η νέα πρόταση του ΟΚΥπΥ, η οποία συζητήθηκε κατά τη χθεσινή συνάντηση του Οργανισμού με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Η νέα πρόταση διαφοροποιείται από την προηγούμενη τόσο ως προς το ποσοστό αύξησης για το 2027 όσο και ως προς τον τρόπο παραχώρησης των αυξήσεων, αφού η αξιολόγηση παραμένει σε ισχύ στον Οργανισμό, αλλά εξετάζεται πλέον ξεχωριστά από τη μισθολογική αναβάθμιση των εργαζομένων.

Οι δύο πλευρές έχουν μπροστά τους μέχρι την Παρασκευή για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, με τις συντεχνίες να αναμένεται ότι θα παραλάβουν μέχρι τότε την επίσημη πρόταση του ΟΚΥπΥ, αφού πρώτα αυτή εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, και θα αποφασίσουν, σε κοινή τους σύσκεψη, κατά πόσο θα την αποδεχθούν ή θα επιμείνουν στην προγραμματισμένη 48ωρη απεργία.

Στην προηγούμενη πρότασή του, ο ΟΚΥπΥ προέβλεπε αυξήσεις 2,75% για το 2026 και 2,50% για το 2027, με το 75% της αύξησης να παραχωρείται σταθερά και το υπόλοιπο 25% να συνδέεται με την αξιολόγηση της απόδοσης.

Από την πλευρά τους, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είχαν προτείνει αυξήσεις 3% για το 2026 και 3% για το 2027, χωρίς σύνδεση με την αξιολόγηση.

Με βάση το νέο κείμενο, οι αυξήσεις καθορίζονται στο 2,75% και για τα δύο έτη και χαρακτηρίζονται οριζόντιες, ενώ για την αξιολόγηση αναφέρεται ότι η διαδικασία συνεχίζει να εφαρμόζεται στον Οργανισμό.

Συγκεκριμένα, ο ΟΚΥπΥ υπογραμμίζει τη σημασία της αξιολόγησης ως εργαλείου για την ανάπτυξη του προσωπικού, την αναγνώριση της προσφοράς του και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

Η διατήρηση της διαδικασίας αξιολόγησης αποτελεί, σύμφωνα με το νέο κείμενο, ξεχωριστή παράμετρο της λειτουργίας του Οργανισμού και δεν τίθεται ως προϋπόθεση για την παραχώρηση των προτεινόμενων οριζόντιων αυξήσεων.

Στη νέα πρόταση περιλαμβάνεται επίσης η άμεση έναρξη συζήτησης για τις οργανωτικές δομές και τις μισθολογικές κλίμακες του προσωπικού, ζητήματα που αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο των διαπραγματεύσεων για τη Συλλογική Σύμβαση.

Υπενθυμίζεται ότι οι συντεχνίες είχαν θέσει ως στόχο να ολοκληρωθεί η συμφωνία για τις μισθολογικές κλίμακες μέχρι τα μέσα του 2027, ώστε αυτές να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Τέλος και σε ό,τι αφορά την τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε ο Οργανισμός να μπορεί να προχωρεί σε αυξήσεις κατ’ έτος και όχι ανά τριετία, όπως προβλέπεται σήμερα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ενημερώθηκαν ότι το σχετικό νομοσχέδιο έχει ήδη ετοιμαστεί.

Η χθεσινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από νέα πρόσκληση του ΟΚΥπΥ προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε μια προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας πριν από την εξαγγελθείσα απεργία των συντεχνιών.



Λόγω της συνάντησης και της συνέχισης των διαβουλεύσεων, οι συντεχνίες ανέβαλαν χθες την προγραμματισμένη δημοσιογραφική τους διάσκεψη.



Ο ΟΚΥπΥ χαρακτήρισε τη συνάντηση εποικοδομητική και εξέφρασε αισιοδοξία για θετική κατάληξη.



Νεότερα πρέπει να αναμένονται αύριο, όταν οι συντεχνίες θα έχουν ενώπιόν τους την επίσημη πρόταση και θα πραγματοποιήσουν κοινή σύσκεψη για να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.



Μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η 48ωρη απεργία της 10ης και 11ης Νοεμβρίου παραμένει σε ισχύ.